V meste vyrastie úplne nové MEGA MESTO! 20-tisíc domov, školy a hotely, nebudú chýbať ani krčmy

LONDÝN - Mesto v meste? Britská metropola sa pripravuje na jeden z najväčších urbanistických projektov posledných rokov. V rámci rozšírenia štvrte Barking Riverside má vzniknúť úplne nové „mega mesto“ s 20‑tisíc domami, školami, obchodmi a kompletnou občianskou vybavenosťou. Projekt má pomôcť riešiť pretrvávajúcu bytovú krízu v Londýne.
Rada mestskej časti Barking and Dagenham schválila ďalšiu fázu výstavby, ktorá premení 443 akrov brownfieldu na modernú mestskú štvrť veľkosti Winchesteru. Po dokončení tu bude žiť približne 50‑tisíc obyvateľov, informujú britské noviny The Sun.
Zástupca primátora pre bývanie Tom Copley projekt označil za výnimočný. „Barking Riverside je jedným z najvýznamnejších a najvzrušujúcejších bytových projektov nielen v Londýne, ale v celom Spojenom kráľovstve. Vítam, že vstupuje do ďalšej fázy, ktorá prinesie tisíce kvalitných a dostupných domov pre Londýnčanov,“ uviedol.
Školy, hotely, parky aj študentské bývanie
Nové „mesto v meste“ bude obsahovať dve školy, hotely a domov sociálnych služieb, obchody, bary a puby, ale taktiež kancelárie, parky a verejné priestory a študentské ubytovanie. Do roku 2024 sa do projektu investovalo už viac ako 400 miliónov libier. Z plánovaných 20‑tisíc domov bude viac než 4‑tisíc cenovo dostupných, prevažne vo forme bytov.
Výstavbu vedie spoločný podnik medzi londýnskym magistrátom a bytovou asociáciou L&Q. Spoločnosť Barking Riverside Ltd má už schválenú výstavbu približne 7‑tisíc nehnuteľností. Generálna riaditeľka L&Q Fiona Fletcher‑Smith zdôraznila, že projekt je súčasťou dlhodobej stratégie riešenia bytovej krízy.
„Dodávať kvalitné dostupné bývanie a komunitnú infraštruktúru v takomto rozsahu je kľúčom k tomu, aby Londýn zvládol bytovú krízu. Vytvoríme udržateľnú štvrť, v ktorej budú môcť komunity prosperovať celé generácie,“ povedala.