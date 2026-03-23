Súdání tlačí na rýchly odchod koalície z Iraku: Zahraničné vojská podľa neho brzdia stabilitu krajiny

BAGDAD - Iracký premiér Muhammad Šijá Súdání v rozhovore pre talianske médiá, ktorý bol uverejnený v pondelok, uviedol, že urýchli ukončenie Spojenými štátmi vedenej medzinárodnej koalície zameranej proti teroristickej skupine Islamský štát (IS) v Iraku. Informuje o tom agentúra AFP.
Ukončenie misie spomínanej koalície v Iraku bolo pôvodne naplánované na september 2026. Tento krok mal otvoriť cestu pre bilaterálne bezpečnostné partnerstvá s členskými krajinami aliancie.
Urýchlenie odchodu koalície
„Spolu s našimi spojencami sme sa teraz rozhodli urýchliť ukončenie medzinárodnej koalície, ktorá mala pokračovať do septembra 2026,“ povedal Súdání pre taliansky denník Corriere Della Sera. „Akonáhle na irackom území nebudú žiadne zahraničné vojenské kontingenty, bude ľahšie rozbiť ozbrojené frakcie,“ povedal s odkazom na proiránske skupiny v krajine.
Od začiatku vojny proti Iránu sú proiránske skupiny opakovane obviňované z raketových a dronových útokov na americké základne v Iraku a Sýrii. USA na ne reagujú leteckými alebo dronovými údermi.
Spor o zahraničné vojská
Prítomnosť zahraničných vojakov – v súčasnosti predovšetkým amerických poradcov – je dlhodobým bodom sporu medzi irackou vládou a proiránskymi ozbrojenými frakciami. Bagdad žiada, aby mal štát výhradný monopol na držbu zbraní, a vyzval na odzbrojenie milícií. Tie si však ponechanie svojho arzenálu obhajujú prítomnosťou cudzích vojsk v krajine.
Úloha koaličných poradcov
Vláda aj koalícia tvrdia, že koaličné sily vysielajú do Iraku vojenských poradcov na pozvanie tamojších úradov. Poradcovia poskytujú odborné znalosti a podporu s cieľom zabrániť opätovnému vzostupu IS. V súčasnosti sú však nasadení len v irackom Kurdistane, kde mali zostať do septembra.
V januári bola dokončená prvá fáza dohody o stiahnutí koalície, pričom personál opustil iracké vojenské základne. Koalícia je tiež v procese stiahnutia sa zo susednej Sýrie, kde bola tiež nasadená, a nedávno odovzdala svoje základne sýrskym vládnym silám.