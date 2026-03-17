Zmiznutý vodca a podozrivý let do Moskvy: Unikli na verejnosť dôkazy o prevoze zraneného Chameneího?

MOSKVA - Lietadlo patriace ruskému ministerstvu pre mimoriadne situácie odletelo vo štvrtok 12. marca z leteckej základne na iránsko-azerbajdžanskej hranici do ruského hlavného mesta. Potvrdili to údaje zo sledovania letu, ku ktorým mala prístup Novaja gazeta Evropa.
Kuvajtské noviny al-Džarída s odvolaním sa na „vysokopostavený zdroj“ v nedeľu 15. marca uviedli, že ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok zariadil prevoz nového iránskeho vodcu Modžtabu Chameneího z Iránu do Moskvy na lekárske ošetrenie. Údajne utrpel vážne zranenia pri izraelskom nálete 28. februára, pri ktorom zahynul jeho otec a bývalý najvyšší vodca Alí Chameneí.
Podľa stránky Flightradar24 pre sledovanie letov vládne lietadlo vo štvrtok 12. marca letelo z Moskvy do azerbajdžanského Lankaranu asi 40 kilometrov od iránskych hraníc. V ten istý večer sa vrátilo do Moskvy. Oficiálne prepravovalo 13 ton humanitárnej pomoci, ktorú si tam vyzdvihol iránsky Červený polmesiac. Let do Lankaranu sa držal normálnej letovej dráhy s niekoľkými anomáliami v blízkosti Moskvy, ktoré pravdepodobne spôsobili opatrenia proti dronom. Pri návrate sa skokovito menila jeho poloha, čiže buď jeho transpondér vysielal falošné údaje o polohe, alebo bol silne rušený signál GPS.
Stroj zo sovietskej éry
Išlo o lietadlo Il-76 zo sovietskej éry, ktoré bolo nedávno použité na evakuáciu Rusov uviaznutých v Izraeli, Libanone a Iráne. Podľa webovej stránky ruského ministerstva pre mimoriadne situácie môže byť v lietadle tohto typu až päť zdravotníckych modulov, z ktorých každý je schopný prepraviť štyroch pacientov.
Pôvodné americké tvrdenia, že Modžtabá Chameneí bol 28. februára pri izraelskom útoku na Teherán „znetvorený“, v stredu 11. marca potvrdil v rozhovore pre britský The Guardian iránsky veľvyslanec na Cypre Alírezá Salárján. Podľa neho mal „šťastie, že útok prežil“. Údajne však utrpel vážne zranenia nohy, ramena a ruky.
Modžtabu Chameneího 8. marca zvolilo Zhromaždenie znalcov po smrti jeho otca za nového najvyššieho iránskeho vodcu. Zhromaždenie znalcov tvorí 88 šiitských duchovných volených na osemročné funkčné obdobie a bol pre nich jednoznačným favoritom. Odvtedy sa však neobjavilo žiadne živé vystúpenie Chameneího, video ani verejné podujatie s jeho účasťou.