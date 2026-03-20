Panika v Británii: Smrtiaca meningitída sa preniesla na druhú školu! Vakcíny sa minuli

KENT - V britskom Kente sa situácia dramaticky vyostruje. Nákaza, ktorá sa šírila medzi študentmi, už zasiahla aj druhú univerzitu a zdravotníci čelia čoraz väčšiemu tlaku.
Nákaza sa rozšírila na ďalšiu školu
Len krátko po tom, čo odborníci označili výskyt meningitídy v meste Canterbury za tzv. „super-šírenie“ udalosť, pribudol ďalší potvrdený prípad – tentoraz na Canterbury Christ Church University.
Rektor školy Rama Thirunamachandran potvrdil, že ide o študenta, ktorého prípad priamo súvisí s pôvodným ohniskom nákazy prepojeným s nočným klubom Club Chemistry. Univerzita podľa neho poskytuje postihnutému plnú podporu a výučba pokračuje bez prerušenia v súlade s odporúčaniami úradu UK Health Security Agency.
Dve obete, tisíce v ohrození
V meste Canterbury už zdravotníci riešia následky rýchlo sa šíriacej infekcie, ktorá si vyžiadala dve obete. Na University of Kent preto pristúpili k masívnemu preventívnemu podávaniu antibiotík tisícom študentov ubytovaným na internátoch.
Zároveň sa pripravuje očkovanie proti meningitíde typu B pre približne 5 000 študentov.
Vakcíny sa míňajú, dopyt prudko rastie
Situáciu komplikuje nedostatok vakcín. Ako upozornila National Pharmacy Association, súkromné zásoby očkovacej látky proti meningitíde B sa prakticky vyčerpali.
Lekárne hlásia extrémny nápor. Spoločnosť Boots zaviedla poradovník na očkovanie a upozorňuje na vysoký dopyt. Superdrug už eviduje čakaciu listinu kvôli celonárodnému nedostatku.
Niektoré objednávkové systémy dokonca prestali fungovať. Ako informoval portál Metro, záujem o vakcíny je taký veľký, že technické kapacity nestíhajú nápor záujemcov.
„Explozívne šírenie“, varujú experti
Úrady vyhlásili situáciu za incident na národnej úrovni. Očakáva sa, že počet prípadov ešte porastie, keďže príznaky sa môžu objaviť až dva týždne po nákaze.
Šéfka UKHSA Susan Hopkins upozornila, že ide o mimoriadne neobvyklý vývoj: „Vyzerá to ako typická super-šíriaca udalosť. Infekcia sa šírila najmä medzi študentmi na internátoch, kde dochádza k intenzívnemu sociálnemu kontaktu,“ uviedla.
Podľa nej zohrali úlohu aj spoločenské akcie a večierky. Zdôraznila, že za viac než tri desaťročia praxe nezažila taký počet prípadov v tak krátkom čase.
Stopa vedie do nočného klubu
Epidemiológovia spájajú väčšinu prípadov s návštevou podniku Club Chemistry v dňoch 5. až 7. marca. Podľa úradu UKHSA by mali lekári predpisovať antibiotiká každému, kto sa v tom čase v klube nachádzal.
Niektoré prípady súvisia aj so školami v regióne, kde už potvrdili viacero infekcií.
Antibiotiká môžu výrazne znížiť riziko
Zdravotníci zároveň apelujú na verejnosť, aby neignorovala predpísanú liečbu. Jednorazová dávka antibiotika Ciprofloxacin dokáže znížiť riziko prenosu v domácnosti až o 90 %.
Z celkového počtu potvrdených prípadov ide v šiestich prípadoch o meningokokovú infekciu skupiny B.
Prípady aj mimo regiónu
Jedného z infikovaných identifikovali aj v Londýne, kam bol prevezený do nemocnice. Podľa úradov však nemal v hlavnom meste žiadne rizikové kontakty.
Okrem toho lekári riešia aj prípad dojčaťa, ktoré ochorelo na rovnaký kmeň meningitídy a čaká ho operácia. Tento prípad zatiaľ nesúvisí s ohniskom v Kente.
Lekárne bez zásob, neistota narastá
Predseda National Pharmacy Association Olivier Picard upozornil v relácii BBC, že zásoby vakcín sú vyčerpané a nové dodávky sú v nedohľadne. „Dostávame desiatky objednávok denne, no nemáme čo ponúknuť. Nevieme ani povedať, kedy budú vakcíny opäť dostupné,“ priznal.
Situácia zostáva neistá
Nákaza si vyžiadala zatiaľ dve obete. Malé bábätko Nala bojuje o život. Odborníci sa zhodujú, že vývoj v Kente je mimoriadne rýchly a nepredvídateľný. Kľúčové bude najbližšie obdobie, počas ktorého sa ukáže, či sa podarí šírenie nákazy zastaviť.