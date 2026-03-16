Pavel si pozval ministerku financií a opäť kritizoval český rozpočet na obranu

PRAHA - Český prezident Petr Pavel v pondelok na Pražskom hrade prijal ministerku financií ČR Alenu Schillerovú, aby s ňou diskutoval o schválenom rozpočte na rok 2026. Prezident povedal ministerke, že s naplánovanou výškou obranných výdavkov nie je spokojný a myslí si, že NATO nezaráta všetky položky, ktoré si chce ČR nechať uznať v rámci spojeneckých záväzkov. Schillerová to uviedla po stretnutí. Podľa jej slov sa s Pavlom zhodli, že treba diskutovať o tom, ktoré výdavky sa môžu započítať a ktoré nie.
Prezident žiada vyššie výdavky na obranu
„Pán prezident sa netajil tým, že sa mu výdavky na obranu zdajú nízke... z hľadiska tých záväzkov, ktoré máme v NATO, nie je spokojný a predstavoval by si väčšie navýšenie tejto kapitoly,“ tlmočila Pavlove slová ministerka. Prezidentovi povedala, že vláda sa chce venovať tomu, čo armáda skutočne potrebuje, aby bola bojaschopná a vybavená.
Zdôraznila, že kabinet nespochybňuje povinnosť vynakladať dve percentá HDP na obranu a pripomenula, že za zákon, ktorý to ukotvil do právneho poriadku, hlasovalo ešte v opozícii aj hnutie ANO. „Ale sme v situácii, keď sú podhodnotené zdravotníctvo, školstvo a ďalšie kapitoly, musíme investovať do infraštruktúry. Bezpochyby si toto všetko uvedomujeme, ale máme nejakú rozpočtovú situáciu,“ vysvetľovala šéfka rezortu financií, prečo vláda Andreja Babiša nedala na obranu viac peňazí.
Česko plánuje prehodnotiť započítanie výdavkov
Pavel si podľa Schillerovej myslí, že na základe metodiky, ktorú NATO používa, nebudú do obranných výdavkov ČR započítané všetky položky. Česko tam totiž zaradilo aj viaceré stavebné projekty ministerstva dopravy. Ministerka pripomenula, že s tým prišla už minulá vláda. S hlavou štátu sa podľa nej zhodli, že by bolo dobré urobiť aj v Aliancii aktualizáciu v tom, čo by sa v obranných výdavkoch uznávať malo a čo nie. Poukázala pritom na to, že Česko by v prípade vojenského konfliktu bolo tranzitnou krajinou, s čím je spojené budovanie infraštruktúry.
„Musíme tu zaistiť presun dajme tomu vojsk, musíme mať spevnené diaľnice, cesty, mosty, zaistené zdravotníctvo, zásoby v hmotných rezervách, atď. Je to aj o tom, aby sa napríklad aj v NATO rokovalo o tom, ktoré výdavky sú započítateľné. Pretože pozrime sa okolo seba – Taliansko tam potom zarátava most na Sicílii atď., vedie to k týmto rôznym absurditám, takže by to chcelo viesť o tom nejakú bližšiu debatu,“ dodala Schillerová. Prezident jej potvrdil, že aj napriek výhradám rozpočet vetovať nebude.