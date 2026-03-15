Trump posiela do vojny TISÍCE mariňákov: Do strategického prielivu mieri flotila, Iránu hrozia TVRDÉ ÚDERY!

USA - Napätie na Blízkom východe sa ďalej stupňuje. Spojené štáty reagujú na vývoj v regióne vyslaním ďalších námorníkov, príslušníkov námornej pechoty a vojnových lodí. Krok prichádza po útokoch na iránske ciele a v čase, keď sa konflikt začína dotýkať aj globálnej dopravy a cien ropy.
Spojené štáty plánujú vyslať na Blízky východ ďalších príslušníkov námornej pechoty a vojnové lode. Dvaja americkí predstavitelia potvrdili pre CBS News, partnera BBC v USA, že posily majú pochádzať z takzvanej obojživelnej bojovej skupiny spolu s expedičnou jednotkou námornej pechoty. Podľa dostupných informácií má formáciu viesť obojživelná útočná loď USS Tripoli, ktorá je dislokovaná v Japonsku. Takéto jednotky zvyčajne tvoria približne 5 000 námorníkov a príslušníkov námornej pechoty rozmiestnených na viacerých vojnových plavidlách.
Odvetné útoky Iránu
K posilneniu amerických síl dochádza v čase eskalujúceho konfliktu v regióne. Prezident Donald Trump nedávno vyhlásil, že americká armáda „úplne zničila“ iránsku vojenskú infraštruktúru na ostrove Kharg Island v strategickom prielive Strait of Hormuz, ktorý patrí medzi kľúčové trasy pre globálnu prepravu ropy. Napätie v oblasti zároveň sprevádzajú odvetné útoky Iránu, ktoré podľa dostupných informácií mieria na Izrael aj americké vojenské základne na Blízkom východe. Konflikt už ovplyvnil aj civilnú dopravu, niektoré významné letecké uzly čelili narušeniu prevádzky a ceny ropy na svetových trhoch prudko vzrástli.
Trump zároveň naznačil, že americké námorníctvo by mohlo čoskoro začať eskortovať ropné tankery preplávajúce cez Hormuzský prieliv. „Stane sa to čoskoro,“ povedal novinárom. Denník The Wall Street Journal, ktorý o presune jednotiek informoval ako prvý, uviedol, že o posily požiadalo veliteľstvo US Central Command, zodpovedné za operácie americkej armády na Blízkom východe. Návrh mal následne schváliť minister obrany Pete Hegseth.
Presúva sa aj časť systému protiraketovej obrany
Podľa informácií citovaných médiami presúva Washington do regiónu aj časť systému protiraketovej obrany, ktorý bol doteraz umiestnený v Južná Kórea. O presune informovali napríklad The Washington Post a juhokórejské médiá. Trump už skôr vyhlásil, že Irán čakajú v najbližších dňoch „veľmi tvrdé“ údery. Konflikt by sa podľa neho mohol skončiť až vtedy, keď bude presvedčený, že cieľ operácie bol splnený.
Minister obrany Hegseth zároveň uviedol, že americká armáda nebude voči nepriateľom prejavovať žiadnu zhovievavosť. Podľa Pentagon americké sily počas prvých dvoch týždňov bojov zasiahli približne 6 000 iránskych cieľov. Konflikt sa začal koncom februára, keď USA spolu s Izrael podnikli útoky na územie Irán. Pri nich zahynul aj najvyšší iránsky duchovný vodca Ali Khamenei.
Jeho nástupcom sa stal 56-ročný Mojtaba Khamenei, syn bývalého lídra. Vo svojom prvom verejnom prejave vyhlásil, že Teherán bude pokračovať v blokovaní Hormuzského prielivu a prisľúbil odplatu za Iráncov, ktorí zahynuli v konflikte s USA a Izraelom. Zároveň varoval okolité štáty, aby prestali poskytovať územie pre americké vojenské základne.