Trump s ostrým odkazom svetu: Postarajte sa o Hormuzský prieliv, USA pomôžu!

WASHINGTON/PARÍŽ - Americký prezident Donald Trump v sobotu na svojej platforme Truth Social vyzval krajiny, ktoré dovážajú ropu cez Hormuzský prieliv, aby sa postarali o jeho priechodnosť, pričom USA im v tom pomôžu. Informovala o tom televízia Sky News.
„Spojené štáty americké porazili a úplne zdecimovali Irán - vojensky, ekonomicky aj v každom inom ohľade. Krajiny, ktoré dostávajú ropu cez Hormuzský prieliv, sa však musia o tento priechod postarať a my im pomôžeme – VEĽMI! USA budú tiež s týmito krajinami koordinovať svoje úsilie, aby všetko prebehlo rýchlo, hladko a dobre. Toto malo byť vždy spoločné úsilie a teraz to tak aj bude – povedie to svet smerom k harmónii, bezpečnosti a večnému mieru!,“ napísal Trump.
Tvrdenie o spoločnom úsilí by sa podľa denníka The Guardian dalo vnímať ako určitý ústup od jeho skoršieho postoja, že americko-izraelská operácia proti Iránu s názvom Epic Fury (Ohromujúca zúrivosť) bola jednostrannou demonštráciou sily, ktorá si nevyžadovala medzinárodný súhlas. Zároveň Trump dlhodobo tvrdí, že USA platia priveľa za ochranu globálnych obchodných trás ako je Hormuzský prieliv, z ktorých podľa neho profitujú predovšetkým iné krajiny, ako je Čína alebo európske národy.
Vyšlú vojnové lode
Trump Krátko predtým v inom príspevku na Truth Social uviedol, že mnoho krajín v spolupráci so Spojenými štátmi vyšle do Hormuzského prielivu vojnové lode, aby ho udržali priedchodný, no žiadnu konkrétne nezmienil. Vyjadril však nádej, že tak urobia Čína, Francúzsko, Japonsko, Južná Kórea či Británia. „Už sme zničili 100 percent vojenských kapacít Iránu, ale pre nich je ľahké, bez ohľadu na to, ako veľmi sú porazení, poslať jeden alebo dva drony, položiť mínu alebo vypáliť raketu krátkeho dosahu niekde na tejto vodnej ceste,“ napísal Trump.
Dodal, že USA budú medzitým bombardovať prieliv a neustále útočiť na iránske člny a lode. „Tak či onak, čoskoro dosiahneme, aby bol Hormuzský prieliv OTVORENÝ, BEZPEČNÝ a VOĽNÝ!“ Francúzske ministerstvo zahraničných vecí však v sérii príspevkov na sieti X odmietlo vyslanie svojich vojnových lodí do Hormuzského. Uviedlo, že úderná skupina lietadlovej lode Charles de Gaulle „zostáva vo východnom Stredomorí“ a vyzvalo Trumpa, aby prestal „so strašením“.