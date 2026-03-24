Šokujúce slová Putinovho priateľa: Desivé plány na útok proti NATO! TAKTO si to vymyslel

MOSKVA - V ruskej štátnej televízii zaznela debata o možnom útoku na NATO, pričom padli aj návrhy, aby konali iné krajiny namiesto Ruska. Výroky vyvolali obavy.
Tvrdá rétorika priamo z obrazovky
V ruskom štátnom vysielaní opäť zazneli ostré slová smerom k Západu a aliancii NATO. Diskusia sa tentoraz posunula ešte ďalej – až k úvahám o tom, ako by mohol vyzerať prípadný útok.
Do centra pozornosti sa dostal moderátor Vladimir Solovjov, považovaný za jedného z hlavných hlasov prokremeľskej propagandy. Vo svojej relácii vysielanej na stanici Rossija-1 sa pustil do ostrej výmeny názorov s poslancom ruskej Dumy Leonidom Kalašnikovom.
Spor o to, ako zaútočiť
Jadrom konfliktu bola otázka, či by Rusko malo konať priamo, alebo využiť takzvaných „proxy“ aktérov – teda tretie strany, ktoré by konali v jeho mene.
„Ty stále hovoríš: zaútočme na Rheinmetall. Ako to chceš urobiť? Priamo? To by znamenalo okamžitú vojnu s Nemeckom,“ upozornil Kalašnikov.
Solovjov však riziko bagatelizoval: „Nevyvolá to vojnu.“
Diskusia sa následne vyostrila. Kalašnikov navrhoval postupné kroky cez sprostredkovateľov, zatiaľ čo Solovjov argumentoval príkladmi zo zahraničia, aby ukázal, že podobné akcie nemusia viesť k otvorenému konfliktu.
Výzvy na útoky cez „zástupcov“
Kalašnikov v debate zašiel ešte ďalej a hovoril o konkrétnych cieľoch: „Začnime prvým krokom – útokmi na ich energetickú infraštruktúru. Skrývajú sa za iných, nech konajú naši ľudia cez tretie strany.“
Pojem „proxy“ v tomto kontexte označuje tretie krajiny alebo skupiny, ktoré by útočili namiesto Ruska, aby sa Moskva vyhla priamemu zapojeniu.
Video šíri investigatívny kanál
Záznam z relácie sa objavil na YouTube kanáli Russian Media Monitor, ktorý vedie americká novinárka Julia Davis. Tá pravidelne zverejňuje preklady a ukážky z ruských štátnych médií.
Reakcie: strach aj rozhorčenie
Ukážky z vysielania vyvolali na sociálnych sieťach silné reakcie. Mnohí používatelia vyjadrili obavy, že podobná rétorika môže naznačovať eskaláciu konfliktu.
„Toto je jedno z najdesivejších videí, aké si zverejnila,“ napísala jedna z používateliek. Iní sa pýtali, či nejde o predzvesť širšieho konfliktu.
Objavili sa aj kritické hlasy, ktoré vyzývali na ukončenie vojny na Ukrajine a návrat k mieru namiesto ďalšej eskalácie.