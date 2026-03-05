Koniec búrlivej éry Noemovej: Trump ju odvolal z postu ministerky, poznáme už aj nástupcu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil odvolanie ministerky pre vnútornú bezpečnosť USA Kristi Noemovej ku koncu marca, informuje o tom agentúra AP.
Prezident USA uviedol, že namiesto Noemovej nominuje na post ministra pre vnútornú bezpečnosť republikánskeho senátora za štát Oklahoma Markwayna Mullina. Trump to oznámil na svojej sociálnej sieti Truth Social len dva dni po tom, čo sa Noemová zúčastnila na vypočúvaní v Kongrese zo strany členov Republikánskej strany, ako aj demokratov, a bola vystavená ostrej kritike.
Noemovú plánuje Trump podľa vlastných slov vymenovať za „špeciálnu vyslankyňu pre Štít Ameriky“, teda novú bezpečnostnú iniciatívu, ktorá sa podľa neho zameria na západnú pologuľu. Ide o prvú ministerku, ktorá odchádza zo svojho úradu počas Trumpovho druhého funkčného obdobia. Jej odchod je zavŕšením búrlivého pôsobenia vo funkcii, keď dozerala na sporné presadzovanie imigračného práva, ktoré vyvolalo vlnu kritiky, protestov a súdnych sporov, píše AP.
Najzávažnejšími boli incidenty v Minneapolise, pri ktorých príslušníci Imigračného a colného úradu (ICE) zastrelili dvoch amerických občanov - Renée Goodovú a Alexa Prettiho. Niekdajšia guvernérka Južnej Dakoty bola kritizovaná aj za spôsob, akým jej rezort minul miliardy dolárov, ktoré mu pridelil Kongres.