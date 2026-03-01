Hamas zúri po smrti Chameneího: Je to vojnový zločin spáchaný Izraelom a USA

GAZA/BEJRÚT - Libanonské šiitské hnutie Hizballáh a palestínske islamistické hnutie Hamas, ktoré patria medzi hlavných regionálnych spojencov Iránu a sú súčasťou tzv. osi odporu proti USA a Izraelu, rozhodne odsúdili sobotňajší americko-izraelský útok na Irán. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP.
Hizballáh prisľúbil, že sa „postaví agresii“ Spojených štátov a Izraela. Vodca hnutia Naím Kásim vo svojom vyhlásení uviedol: „Splníme si svoju povinnosť konfrontáciou s agresiou.“ Nešpecifikoval pritom, či má v úmysle zapojiť sa do vojenskej konfrontácie. Dodal však, že hnutie bude Izraelu a USA klásť odpor bez ohľadu na obete vo svojich radoch. Aj Hamas v nedeľu rozhodne odsúdil sobotňajší americko-izraelský útok na Irán, pri ktorom prišiel o život aj ajatolláh Alí Chameneí, známy ako oddaný podporovateľ palestínskeho islamistického hnutia.
Zodpovednosť nesú USA a Izrael
Vo svojom vyhlásení Hamas dodal, že zodpovednosť „za túto očividnú agresiu a ohavný zločin proti suverenite Iránskej islamskej republiky, ako aj za jej vážne dôsledky pre bezpečnosť a stabilitu regiónu, nesú Spojené štáty a fašistická okupačná vláda (Izrael).“ Ozbrojená skupina Islamský džihád, ktorá bola počas nedávnej vojny s Izraelom spojencom Hamasu, označila smrť Alího Chameneího za „vojnový zločin“ spáchaný Spojenými štátmi a Izraelom pri „zradnom a zlomyseľnom útoku“.
Hizballáh, Hamas aj Palestínsky islamský džihád sú súčasťou siete proiránskych ozbrojených skupín, ktorých prostredníctvom Teherán rozširuje svoj vplyv v regióne bez priamej vojenskej konfrontácie so Spojenými štátmi a Izraelom.