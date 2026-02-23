Letecké spoločnosti zrušili desiatky letov do Mexika po vypuknutí násilností

WASHINGTON - Americké a kanadské spoločnosti zrušili v nedeľu desiatky letov do niektorých častí Mexika po vypuknutí násilností súvisiacich so zabitím drogového šéfa Nemesia Rubéna Osegueru Cervantesa. Píšu o tom agentúry AFP a AP.
Narkobaróna známeho aj ako „El Mencho“ postrelili bezpečnostné zložky, keď sa ho snažili zadržať v štáte Jalisco na západnom pobreží krajiny a pri prevoze do nemocnice zomrel. Špeciálne jednotky zabili aj šiestich členov gangu a ďalších dvoch zadržali. Po zabití drogového bossa boli niekoľko hodín zablokované desiatky ciest s horiacimi vozidlami, čo je taktika používaná kartelmi na skomplikovanie vojenských operácií. Na sociálnych sieťach sa šírili videá, na ktorých bolo vidieť dym stúpajúci nad turistickým letoviskom Puerto Vallarta alebo ľudí utekajúcich v panike po letisku v Guadalajare, hlavnom meste štátu Jalisco.
Prezidentka Claudia Sheinbaumová preto vyzvala obyvateľov, aby zachovali pokoj a uviedla, že centrálna vláda koordinuje svoje kroky so štátnymi úradmi. Letecká spoločnosť Air Canada oznámila pozastavenie letov do mesta Puerto Vallarta „pre pretrvávajúcu bezpečnostnú situáciu“ a cestujúcim neodporúčala chodiť na letisko. K rovnakému kroku pristúpili aj americkí dopravcovia Alaska, United a Southwest Airlines.
Americká armáda pri zásahu zohrala úlohu
Kanadské veľvyslanectvo v Mexiku svojim občanom v Puerto Vallarta odporučilo, aby nevychádzali von. Ministerstvo zahraničných vecí USA zase varovalo Američanov nachádzajúcich sa v štátoch Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero a Nuevo León, aby zostali na bezpečných miestach. Mexická armáda vo vyhlásení uviedla, že raziu proti Oseguerovi urobila vojenská rozviedka aj s „doplnkovými spravodajskými informáciami“ od amerických úradov. Nemenovaný predstaviteľ ozbrojených síl USA pre televíziu CBS potvrdil, že americká armáda pri zásahu zohrala úlohu, ale zdôraznil, že „ide o mexickú vojenskú operáciu, takže úspech je ich“.
Kartel Jalisco Nueva Generación, ktorý 59-ročný Oseguera viedol, patrí k najsilnejším a najrýchlejšie rastúcim zločineckým organizáciám v Mexiku. Vláda Spojených štátov ho vlani vo februári označila za zahraničnú teroristickú organizáciu. Kartel je známy mimoriadnym násilím a útokmi na armádu, pričom využíva aj drony s výbušninami a kladie míny. Oseguerov zločinecký syndikát je podľa úradov nadnárodnou organizáciou s prepojeniami až v Číne či Austrálii. Okrem výroby fentanylu a metamfetamínov ho obviňujú z vydierania, prevádzania migrantov, krádeže ropy a obchodu so zbraňami. Podľa amerických úradov patrí k hlavným dodávateľom kokaínu do USA.