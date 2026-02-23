Pri zrážke osobnej a nákladnej lode vo Vietname zahynulo šesť osôb

HANOJ - Šesť ľudí zahynulo pri zrážke osobnej lode s plavidlom prevážajúcim kamene na jazere na severe Vietnamu, uviedli v nedeľu štátne médiá. Informuje o tom agentúra AFP.
Lode sa zrazili v sobotu večer v provincii Lao Cai na jazere Thac Ba, ktoré patrí k obľúbeným turistickým lokalitám. Na palube osobnej lode sa nachádzalo 23 osôb a po jeho prevrátení sa podarilo zachrániť 17 z nich.
Záchranári našli v nedeľu telá šiestich obetí vrátane dvoch detí. Na osobnej lodi boli rodiny, ktoré sa vracali z návštevy svojich príbuzných počas vietnamského lunárneho Nového roka. Kapitán nákladného plavidla neutrpel žiadne zranenia. Príčina nehody sa vyšetruje. Agentúra AFP pripomenula minuloročný incident, pri ktorom sa v zálive Ha Long prevrátila turistická loď a zahynulo najmenej 37 ľudí.