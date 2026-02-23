Šokujúce slová z Nemecka: Paríž a Londýn nenahradia jadrový dáždnik USA! Nedá sa na nich spoľahnúť

BERLÍN - Otázka, či sa Európa môže v ére Donalda Trumpa naďalej spoliehať na jadrový dáždnik Spojených štátov, znovu otvára citlivú debatu. Podľa nemeckého denníka Tagesspiegel však alternatíva prakticky neexistuje – a Paríž s Londýnom ňou už vôbec nie sú.
Úvahy o tom, či by Európa mala budovať vlastné jadrové odstrašovanie nezávislé od USA, narážajú na tvrdú realitu. Komentátor Christoph von Marschall v texte pre Tagesspiegel upozorňuje, že ani Francúzsko, ani Spojené kráľovstvo nedokážu ponúknuť politickú ani vojenskú garanciu, ktorá by sa čo i len približovala sile amerického jadrového dáždnika.
Za USA neexistuje náhrada
Podľa Marschalla je pochybovanie o amerických zárukách v časoch Donalda Trumpa pochopiteľné, no závery, ku ktorým niektorí európski politici dospievajú, sú podľa neho mylné. „Možno mať pochybnosti,“ pripúšťa, no zároveň zdôrazňuje, že plánovanie jadrovej obrany Európy bez Spojených štátov nemá realistický základ.
„V dohľadnom čase – minimálne počas nasledujúcich 20 rokov – nebude existovať dôveryhodná alternatíva k americkému jadrovému dáždniku,“ píše Marschall. Pripomína, že Trumpova administratíva v aktuálnej jadrovej bezpečnostnej stratégii explicitne potvrdila záväzok chrániť Európu.
„Na Francúzsko ani Britániu sa spoliehať nedá“
Otázka, či by Paríž alebo Londýn boli spoľahlivejšími partnermi než Washington, má podľa nemeckého portálu jednoznačnú odpoveď. Odborníci sa zhodujú, že práve naopak.
„Nie sú schopní ponúknuť ani politické, ani vojenské odstrašovanie,“ cituje denník expertov. Problémom nie je len samotný počet jadrových hlavíc, ale aj ich rozmanitosť a schopnosť stupňovať eskaláciu konfliktu.
Marschall upozorňuje, že Francúzsko disponuje približne 290 jadrovými hlavicami a Spojené kráľovstvo asi 225. To je podľa neho nedostatočné. Obom krajinám chýba širšie spektrum nosičov – od taktických zbraní až po medzikontinentálne systémy – ktoré by umožnili pružne reagovať na vývoj konfliktu.
Putin sa bojí Ameriky, nie Európy
Jadrový dáždnik je podľa komentátora nevyhnutný najmä preto, aby Európa nebola vydierateľná zo strany Ruska. „Musí byť dôveryhodný pre Vladimir Putin,“ zdôrazňuje Marschall.
Ruský prezident sa podľa neho obáva Spojených štátov a ich jadrového arzenálu, no Európa sama o sebe pre Moskvu nepredstavuje porovnateľnú hrozbu. Práve to oslabuje akékoľvek úvahy o čisto európskom jadrovom odstrašovaní.
Kto by riskoval jadrový úder za Vilnius
Marschall kladie aj nepríjemnú, no zásadnú otázku: ak by Rusko napríklad zaútočilo na Litvu a Putin by pohrozil použitím jadrových zbraní, kto by uveril, že Paríž alebo Londýn sú ochotné riskovať vlastný jadrový úder na obranu Vilniusu?
Európa podľa Tagesspiegelu jednoducho nemá jadrovú kapacitu, ktorá by mohla nahradiť americké záruky. Ak sa má kontinent posúvať k väčšej strategickej samostatnosti, môže to urobiť len v spolupráci so Spojenými štátmi, nie proti nim.
Diskusia, ktorá Európe škodí
V závere komentára Marschall varuje pred politickými dôsledkami samotnej debaty. Diskusie o vlastnej jadrovej výzbroji podľa neho vysielajú nebezpečný signál.
„Nemecko aj Európa si takto škodia samy sebe, pretože vytvárajú dojem, že neveria americkému jadrovému dáždniku,“ uzatvára komentátor denníka Tagesspiegel.