Protidrogová operácia USA má už najmenej 133 obetí: Hlásia ďalší zásah

WASHINGTON — Americká armáda v piatok oznámila, že pri útoku na loď v Karibiku zabila troch údajných pašerákov drog, čím počet obetí protidrogovej kampane Washingtonu stúpol najmenej na 133. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa začala začiatkom septembra útočiť na údajné pašerácke lode a trvala na tom, že v podstate vedie vojnu s „narkoteroristami“, pôsobiacimi z Venezuely. Odvtedy USA vykonali niekoľko desiatok takýchto útokov. Predstavitelia administratívy USA neposkytli žiadne jednoznačné dôkazy o tom, že by sa tieto plavidlá podieľali na obchodovaní s drogami, čo vyvolalo búrlivú diskusiu o zákonnosti operácií, ktoré sa rozšírili z Karibiku do Tichého oceánu.
„Počas tejto operácie boli zabití traja narkoteroristi. Nik z príslušníkov americkej armády neutrpel žiadne zranenia,“ uviedlo Veliteľstvo južných síl USA vo vyhlásení na platforme X. K novému útoku došlo takmer šesť týždňov po tom, čo americké špeciálne jednotky zajali venezuelského lídra Nicolása Madura, podľa ktorého cieľom týchto útokov je presadiť zmenu režimu v jeho krajine. Ľavicový líder je momentálne väznený v Spojených štátoch a popiera svoju vinu v súvislosti s obvineniami z obchodovania s drogami a zbraňami.