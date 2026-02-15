Belgicko plánuje tento rok objednať ďalšie stíhačky F-35

BRUSEL - Belgicko si chce ešte tento rok objednať ďalšie stíhačky F-35 Lightning II, povedal minister obrany Theo Francken pre špecializovaný portál Breaking Defense. Zdôraznil, že lietadlá americkej výroby by mali byť „čo najviac európske“, informovala agentúra Belga.
Krajina už zadala objednávku na 34 kusov strojov F-35. Lietadlá vyrábajú v Spojených štátoch a v polovici vlaňajšieho októbra pristálo prvé v Belgicku na leteckej základni pri meste Florennes. Niekoľko ďalších sa nachádza na základni Luke Air Force Base v Arizone, kde belgickí stíhací piloti absolvujú výcvik.
Minulý rok belgická vláda schválila novú strategickú víziu obrany, ktorá ráta s nákupom ďalších jedenástich lietadiel F-35. Francken dúfa, že zmluvu k tejto objednávke podpíšu ešte tento rok. Vyjadril sa tak na okraj Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, kde sa stretol aj s generálnym riaditeľom spoločnosti Lockheed Martin vyrábajúcej stíhačky F-35, Jimom Taicletom.
Lietadlá musia byť čo najviac európske
Francken zopakoval, že ďalšie lietadlá „musia byť čo najviac európske a existuje na to množstvo príležitostí a možností“. Podľa ministra by mohli byť montované v Taliansku na vojenskom letisku pri meste Cameri, kde finalizujú stroje F-35 pre Taliansko a Holandsko.
Do programu je zapojený aj belgický letecký priemysel. V októbri flámska spoločnosť BMT Aerospace a valónska firma Safran Aero Boosters podpísali dohodu s výrobcom motorov Pratt & Whitney o výrobe komponentov pre stíhačky F-35.