Prečo Valentín bolí viac, keď ste single? Odborníčka vysvetľuje, čo sa deje v mozgu: RADY, ako sa s tým vyrovnať

BRATISLAVA - Valentín dokáže aj úplne vyrovnanému single človeku poriadne zamávať s náladou. Neuropsychologička Marietta Suchá vysvetľuje, prečo tento deň zvyšuje tlak na porovnávanie, čo sa vtedy deje v mozgu a ako si ho nepokaziť zbytočnými myšlienkami či sebatrýznením.

Valentín je romantický ale aj zvláštny deň. Kvety zdražejú, reštaurácie praskajú vo švíkoch a sociálne siete zaplaví vlna romantiky, ktorá často pôsobí, akoby mala trvanlivosť len do polnoci. Pre ľudí, ktorí sú single, to môže byť náročnejšie obdobie, než by sa na prvý pohľad zdalo. „Mozog je sociálny orgán a prirodzene sa porovnáva. Valentín tento tlak ešte zosilňuje,“ vysvetľuje neuropsychologička Mgr. Marietta Suchá, MBA.

Podľa nej single ľudia v tento deň necítia len smútok, ako sa často predpokladá. „Je to skôr mix podráždenia, nostalgie, otázok typu ‚je so mnou niečo zle?‘ a potreby vypnúť mobil,“ hovorí Suchá. Problémom podľa nej nie je samota samotná, ale predstava, že by sme mali cítiť niečo iné, než cítime. A Valentín túto predstavu vie poriadne zosilniť.

Čomu sa vyhnúť, aby sa večer nepokazil

Neuropsychologička upozorňuje, že existujú veci, ktorým sa oplatí vyhnúť, ak si nechceme pokaziť večer. „Určite neodporúčam spätne analyzovať všetky vzťahy od roku 2009, ani si nalievať víno s vetou ‚len jeden pohár‘. A už vôbec nie prehliadať profily bývalých partnerov. Mozog to vníma ako sebatrýznenie, nie ako riešenie,“ hovorí. Namiesto otázky „prečo som stále single?“ odporúča položiť si inú: „ako sa dnes o seba viem postarať?“ Tá podľa nej aktivuje centrá spojené s pocitom kontroly a pokoja.

Pomôcť môže pohyb, stretnutie s ľuďmi, pri ktorých netreba nič vysvetľovať, film bez romantickej zápletky či humor – pokojne aj sarkastický. A áno, aj čokoláda má svoje miesto. „Čokoláda podporuje tvorbu serotonínu. A je určite lacnejšia než terapia po zlom vzťahu,“ dodáva s úsmevom Suchá.

Na záver pripomína, že vzťah z človeka neurobí lepšiu verziu samého seba. „Vzťah vás urobí len menej single. To je veľký rozdiel. Byť single neznamená, že vám niečo chýba. Často to znamená, že ste sa ešte nerozhodli zostať v nesprávnom príbehu s nesprávnou osobou,“ uzatvára neuropsychologička. A ak ste tento Valentín sami? Podľa nej je to úplne v poriadku. Láska si totiž často nájde cestu práve vtedy, keď ju nehľadáte.

