India bude nakupovať venezuelskú ropu namiesto iránskej, uviedol Trump

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein)
WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že India bude nakupovať ropu z Venezuely namiesto tej z Iránu. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Už sme uzavreli dohodu, koncept dohody,“ povedal šéf Bieleho domu novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One na ceste z Washingtonu na Floridu. Podľa troch zdrojov agentúry Reuters prišlo Trumpovo vyhlásenie deň po tom, čo Spojené štáty oznámili Indii, že bude môcť čoskoro obnoviť nákupy venezuelskej ropy a nahradiť tak dovoz tej ruskej.
Trump v marci minulého roka uvalil 25-percentné clá na krajiny nakupujúce venezuelskú ropu vrátane Indie. Americký prezident v sobotu vyhlásil, že uzavrieť dohodu s USA o nákupe ropy z Venezuely môže aj Čína.