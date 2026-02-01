Vojna nie je v záujme Iránu ani Spojených štátov, uviedol iránsky prezident

TEHERÁN - Irán sa nepokúša rozpútať konflikt so Spojenými štátmi a vojenský stret by neprospel žiadnej zo strán. V telefonickom rozhovore s egyptskou hlavou štátu Abdalom Fattáhom Sísím to v sobotu povedal iránsky prezident Masúd Pezeškiján, píše agentúra Reuters a AFP.
„Iránska islamská republika nikdy nehľadala a v žiadnom prípade nehľadá vojnu. Je pevne presvedčená, že vojna by nebola v záujme ani Iránu, ani Spojených štátov, ani regiónu,“ povedal Pezeškiján v telefonickom rozhovore so Sísím. Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání zároveň v sobotu vyhlásil, že prípravy na rokovania so Spojenými štátmi pokročili. Americký prezident Donald Trump deň predtým vyjadril nádej, že Irán sa bude chcieť dohodnúť a odvrátiť tak možnú vojenskú konfrontáciu.
Larídžání sa neskôr v Teheráne stretol s katarským emirom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním. Podľa vyhlásenia katarského rezortu diplomacie rokovali o možnostiach deeskalácie napätia v regióne Blízkeho východu. Napätie medzi Washingtonom a Teheránom vzrástlo po násilnom potlačení protivládnych protestov v Iráne, ktoré vypukli koncom decembra. Trump opakovane pohrozil vojenskou intervenciou, pokiaľ bude iránsky režim pokračovať v zabíjaní pokojných demonštrantov.
Protesty medzičasom stratili na intenzite a šéf Bieleho domu v posledných dňoch intenzívne nalieha na Irán, aby začal so Spojenými štátmi rokovať o svojom jadrovom programe. K Iránu tiež vyslal námornú údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln. Teherán varoval, že v prípade útoku odpovie údermi na americké základne, lode a spojencov, najmä Izrael.