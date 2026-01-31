Šokujúce odhalenie Epsteinovych spisov odhaľujú: Mal kontakty aj so Slovenkami! Riešil s nimi presuny a letenky

WASHINGTON - Medzi miliónmi strán spisov, ktoré americké úrady zverejnili v rámci takzvaných Epstein Files, sa opakovane objavujú odkazy na Slovensko. Emailová komunikácia zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina mapuje osobné kontakty so ženami zo Slovenska – od správ o cestovaní, cez stretnutia v Európe a USA, až po fotografie a intímne poznámky.
Milióny strán a tisíce správ
Americké Ministerstvo spravodlivosti USA sprístupnilo rozsiahly súbor dokumentov známych ako Epstein Files. V tisíckach emailov a interných správ sa opakovane objavujú zmienky o ženách identifikovaných ako Slovenky, píšu tvnoviny.sk.
Komunikácia pochádza najmä z rokov 2009 až 2015 a naznačuje, že Jeffrey Epstein a ľudia z jeho okolia mali so ženami zo Slovenska priame a dlhodobé kontakty.
„Slovak girl“ a návraty domov
V emailoch sa pravidelne objavujú označenia ako „Slovak“ či „Slovak girl“. V niektorých prípadoch ide o sebadefinovanie samotných žien.
V januári 2014 sa v jednej výmene objavuje otázka na občianstvo. Odpoveď je stručná a jednoznačná: „Som Slovenka.“
V inom emaile z roku 2013 žena Epsteinovi píše o návrate domov: „Stále si neviem zvyknúť, že som späť v Bratislava. Je zvláštne (a trochu vtipné) počuť všade naokolo slovenčinu.“
Epstein reaguje krátkou otázkou: „Bavíš sa?“
Slovenčina v správach a chladná reakcia
Výmena z decembra 2009 je výnimočná použitím slovenského slova „kvákaš“, ktoré autorka vysvetľuje ako výraz pre neustále rozprávanie.
Z kontextu vyplýva, že žena Epsteinovi opisuje zabezpečenie personálu, masáží, procedúr, programu aj hostí. Odpoveď zo strany Epsteina je však ostrá a povýšenecká – namiesto vďaky píše, že sa za obsah správy „hanbí“ a že takýto tón považuje za nevhodný.
„Býva u mňa už mesiac“
V auguste 2013 Epstein v jednom z emailov opisuje ženu nasledovne: „Jedno dievča u mňa býva už mesiac. Má 26 rokov. Je Slovenka, ale nie je modelka.“
Pokračuje detailmi o jej vzhľade, štúdiu grafického dizajnu v Londýne a komplikáciách s americkými vízami. Z textu je zrejmé, že Epstein poznal jej vek, zázemie aj pohyb medzi Európou a Spojenými štátmi.
Fotografie a posudzovanie pôvodu
V marci 2014 Epstein reaguje na zaslanú fotografiu otázkou: „Si si istý/istá? Vyzerá skôr ako Ruska.“
Odpoveď druhej strany znie jednoducho: „Áno.“
Aj táto výmena ukazuje, že Epstein aktívne hodnotil ženy podľa vzhľadu a pôvodu.
Lety mestá a logistika
Viaceré emaily riešia presné presuny a cestovnú logistiku. Objavujú sa zmienky o letoch z Viedne, Paríža či Prahy, návratoch na Slovensko a konkrétnych mestách.
V decembri 2009 sa v jednej správe píše: „Budem späť v Prešove zajtra večer alebo v utorok ráno.“
Iná komunikácia spomína „slovenskú kamarátku“ nachádzajúcu sa vo Fínsku, ktorá by sa mohla pridať na cestu.
V novembri 2013 sa rieši aj situácia, keď sa žena zo Slovenska nevie dostať za Epsteinom pre chýbajúci odvoz. Ako jedinú možnosť uvádza cestu cez Viedeň, no označuje ju za finančne náročnú.
V tej istej výmene sa objavuje podráždená poznámka o „hlúpych slovenských aerolíniách“, po ktorej nasleduje detailná debata o časoch letov a alternatívach presunu.
Stretnutia a pozvania
Emailová komunikácia z januára 2014 naznačuje aj osobné stretnutia: „Slovenka je v Paríži a môže sa s tebou a s Davidom stretnúť ako kamarátka.“
V inej správe sa rieši zaslanie letenky a adresa Epsteinovho bytu v Paríži.
V októbri 2015 sa v emaile opisujúcom viacero žien objavuje krátka, no výpovedná veta: „Tá druhá… potrebujem s ňou tráviť viac času. Slovenka.“
Čo spisy potvrdzujú a čo nie
Zverejnené dokumenty netvrdia, že všetky spomínané Slovenky boli obeťami trestnej činnosti ani že by išlo o neplnoleté osoby. Emailová komunikácia však jasne dokazuje dlhodobé, opakované a osobné kontakty Epsteina a jeho okruhu so ženami zo Slovenska.
Hoci sú mnohé časti spisov začiernené, správy so zmienkami o Slovenkách zostali čitateľné. Otázky o úlohe týchto žien v Epsteinovej sieti a o tom, či sa niektoré z nich mohli stať obeťami, zatiaľ ostávajú otvorené.