Riziko amerického útoku na Irán prudko rastie: Armáda zvyšuje tlak na Teherán!

Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln. Ilustračné foto
Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln. Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TEHERÁN - Masívne presuny amerických síl na Blízky východ, nové vojenské cvičenia a tvrdé vyjadrenia z Washingtonu zvyšujú napätie okolo Iránu. Podľa expertov sa pravdepodobnosť vojenského úderu dostala na mimoriadne vysokú úroveň.

Washington presúva sily, Teherán sleduje

Spojené štáty v posledných týždňoch výrazne posilnili svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe. Do regiónu smerujú stíhacie lietadlá, systémy protivzdušnej obrany aj lietadlová loď s tisíckami vojakov. Tento krok podľa bezpečnostných analytikov citeľne zvyšuje riziko otvoreného konfliktu s Iránom, píše Rádio Sloboda.

Prezident USA Donald Trump v minulosti opakovane hrozil Teheránu vojenskými zásahmi po tom, ako iránske úrady brutálne potlačili protivládne protesty a zabili tisíce ľudí. Hoci Biely dom neskôr tón zmiernil, možnosť útoku nebola nikdy úplne vylúčená.

Signál pripravenosti aj nátlaku

Odborníci upozorňujú, že kombinácia vojenského posilňovania a plánovaných námorných manévrov poskytuje Washingtonu širší manévrovací priestor pre prípadnú ofenzívu.

„Je to jasný signál pre Irán, že Spojené štáty sú pripravené a majú rozmiestnené potrebné kapacity,“ povedal pre Rádio Farda Farzin Nadimi z Washington Institute for Near East Policy.

Podľa neho je pravdepodobnosť amerických úderov „veľmi vysoká“, pričom poukazuje na „otvorene agresívny“ charakter vojenských príprav v Perzskom zálive.

Lietadlová loď, stíhačky a rozsiahle cvičenia

Do oblasti mieri lietadlová loď USS Abraham Lincoln spolu s tromi torpédoborcami. Na palube je viac než 5 000 príslušníkov amerických ozbrojených síl. Veliteľstvo US Central Command zároveň potvrdilo presun stíhačiek F-15E Strike Eagle.

Americké letectvo oznámilo, že od 25. januára spúšťa viacdňové vojenské cvičenie naprieč Blízkym východom. Jeho cieľom má byť demonštrácia schopnosti rýchlo nasadiť, rozptýliť a dlhodobo udržať bojovú leteckú silu v regióne.

Podobný vývoj nastal aj minulý rok, keď Washington presunul vojenské kapacity do oblasti ešte pred tým, než Izrael a následne USA podnikli letecké útoky na iránske jadrové zariadenia.

Reakcia Teheránu a jeho spojencov

Iránske Revolučné gardy (IRGC), elitná zložka ozbrojených síl krajiny, reagovali zvýšením pohotovosti. Zároveň vyzvali ozbrojené skupiny napojené na Teherán v Iraku, Libanone a Jemene, aby boli pripravené podporiť Irán v prípade eskalácie.

Operácia plná rizík

Americké médiá informujú, že Trumpova administratíva zvažuje široké spektrum možností – od dlhodobej leteckej kampane, ktorá by mohla trvať celé týždne či mesiace, až po obmedzené a prevažne symbolické údery zamerané na iránske bezpečnostné zložky. Na stole majú byť aj nevojenské alternatívy, vrátane ďalších ekonomických sankcií.

Podľa expertov by však akýkoľvek vojenský zásah niesol vysoké riziko a mohol by vtiahnuť do konfliktu celý región. Teherán už vopred pohrozil útokmi na americké základne v Perzskom zálive aj na Izrael.

„Náklady by boli nepredvídateľné – od odvetných úderov proti spojencom USA až po ohrozenie lodnej dopravy v Perzskom zálive. Regionálni partneri nechcú za takýto scenár zaplatiť,“ uviedol pre Rádio Farda bývalý iránsky diplomat Mehrdad Khansari.

Režim by letecké údery nezhodili

Krajiny regiónu podľa dostupných informácií v zákulisí vyzývajú Washington na zdržanlivosť. Obávajú sa, že konflikt medzi USA a Iránom by mohol prerásť do širšej vojny.

Khansari zároveň upozornil, že samotná letecká kampaň bez pozemnej invázie by režim v Teheráne neohrozila, ak by to bol cieľ Spojených štátov.

Pozemná invázia do Iránu – najväčšej a najľudnatejšej krajiny Blízkeho východu – je podľa väčšiny vojenských analytikov prakticky vylúčená.

„Letecké údery udržiavajú tlak – ako Damoklov meč nad režimom – no samy osebe ho nezvrhnú ani nezničia jeho bezpečnostný aparát,“ povedal Khansari s tým, že vládne sily by sa počas útokov stiahli a po ich skončení by znovu vyšli na povrch.

Ako by mohol útok prebehnúť

Farzin Nadimi upozornil, že pripravované vojenské cvičenia môžu poslúžiť aj ako krytie pre reálne operácie. Spojené štáty by podľa neho mohli najskôr nasadiť elektronický boj a kybernetické útoky na vyradenie iránskych radarových a komunikačných systémov.

Následne by do akcie mohli vstúpiť stealth bombardéry a stíhačky, ktoré by v rádiovom tichu zasiahli veliteľské centrá a raketové základne.

Irán však podľa expertov zďaleka nie je bezbranný. Disponuje riadenými strelami schopnými ohroziť americké lode v úzkych vodách Perzského zálivu aj balistickými raketami s dosahom na regionálne základne. Teherán to naznačil aj symbolicky – v centre mesta nedávno vztýčil obrovský billboard zobrazujúci americkú lietadlovú loď zasiahnutú salvou rakiet.

Aj v prípade obmedzeného, skôr symbolického amerického úderu by Irán podľa Nadimiho pravdepodobne odpovedal rovnakým spôsobom.

