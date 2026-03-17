DRÁMA na koncerte známeho speváka: Po ÚTOKU fanúšika skončil zaliaty krvou!

MELBOURNE - Country spevák Riley Green zažil na koncerte poriadne nepríjemné chvíle. Počas vystúpenia v aréne Margaret Court Arena v austrálskom Melbourne ho totiž zasiahol telefón, ktorý na neho hodil jeden z fanúšikov priamo z davu.
Nečakaný incident zachytili aj videá na sociálnych sieťach. Green práve spieval, keď ho letiaci mobil trafil do ucha. Spevák bol viditeľne zaskočený a okamžite prerušil koncert. Situáciu však zobral do vlastných rúk. Požiadal svoj tím, aby rozsvietili svetlá v hale, a spolu s publikom sa snažil odhaliť vinníka. To sa mu aj podarilo – na fanúšika ukázal priamo z pódia a bez váhania ho nechal vyviesť.
„Tento tu? Vyhoďte ho odtiaľto!“ odkázal jasne. Aj keď si v tej chvíli neuvedomoval, že je zranený, po incidente sa prihovoril fanúšikom a poďakoval im za podporu. Nechýbal ani jeho typický humor. „Počkať… ja krvácam? Vidíte, aký som tvrdý? Ešteže to nebol iPhone 12, to by bolelo viac,“ zažartoval. Realita však bola o niečo drsnejšia. Po koncerte priznal, že skončil s piatimi stehmi. „O päť stehov neskôr… zašité,“ napísal na Instagrame k fotke svojho zranenia.