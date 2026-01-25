Nedeľa25. január 2026, meniny má Gejza, zajtra Tamara

Slovensko stojí pred rozhodnutím: Trumpova Rada mieru naráža na ústavné otázky

BRATISLAVA - Pred zapojením SR do Trumpovej Rady mieru treba aj zanalyzovať, či je členstvo v súlade s právnym poriadkom Slovenska. Zhodli sa na tom minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) a predseda KDH Milan Majerský v diskusnej relácii TA3 V politike. Zároveň vítajú každú mierovú iniciatívu. Podľa Kaliňáka ide v súčasnosti o veľa a každý krok, rozhodnutie musia merať dôsledne, či už v spolupráci s koaličnými alebo medzinárodnými partnermi.

„Vítame a sme absolútnymi podporovateľmi každej mierovej iniciatívy. Osobitne, keďže tu tá iniciatíva vznikla v prípade riešenia situácie v Gaze, tak, samozrejme, aj za toto extrémne sme. Zároveň však musíme nasledovať aj náš právny poriadok, ktorý niečo predkladá,“ uviedol Kaliňák.

Aj pre Majerského je otázne, či je členstvo v súlade s Ústavou SR. Zároveň je presvedčený, že činnosť v Trumpovej Rade mieru je potrebné kooperovať s partnermi EÚ. „To je alfa omega. Našimi najbližšími spojencami je NATO a Európska únia. Ak nebudeme kooperovať s členmi Európskej únie aj túto Radu mieru, tak nevidím v tom nejakú veľkú nádej,“ povedal s tým, že je za spoločný postup.

Okrem toho riešili zvyšovanie výdavkov na obranu. Majerskému sa nepáči, že zbrojársky priemysel na Slovensku „prekvitá“. Ako argumentoval Kaliňák, podpora tomuto priemyslu je súčasťou programového vyhlásenia vlády aj s cieľom rastu slovenskej ekonomiky. Svoj sľub tak podľa neho vláda napĺňa.

Diskutovali aj o situácii v domácej politike

Diskutovali aj o súčasnej situácii v domácej politike. Kaliňák nesúhlasí s vyjadreniami predsedu SNS Andreja Danka, že Slovensku by prospela výmena premiéra. Uviedol, že Danko sa niekedy „unesie na vlnách“ opozičných politikov. Majerský apeloval na výmenu vlády. Ide podľa neho o najslabšiu vládu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v histórii. Zopakoval, že KDH v žiadnom prípade nepôjde do vlády so Smerom-SD.

Kaliňák reagoval aj na správu Útvaru hodnoty za peniaze k projektu rekonštrukcie bývalého bratislavského internátu Hviezda, známeho ako Kukurica. Stavba podľa neho nie je predražená. Majerský si myslí opak.

