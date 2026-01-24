Sýrska vláda a Kurdi predĺžia prímerie o jeden mesiac, tvrdia zdroje

DAMASK - Sýrska vláda a bojovníci Sýrskych demokratických síl (SDF) vedených Kurdmi sa dohodli na predĺžení prímeria, ktorého platnosť má vypršať v sobotu. Pre agentúru AFP to pod podmienkou zachovania anonymity uviedlo niekoľko zdrojov.
Vláda ani SDF sa k správam o predĺžení štvordňového prímeria nevyjadrili. Podľa dvoch zdrojov bude prímerie predĺžené o mesiac. Sýrske ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že uzavrelo štyri dni trvajúce prímerie s SDF. Podľa kancelárie sýrskeho prezidenta došlo k porozumeniu medzi oboma stranami ohľadom budúcnosti provincie Hasaka na severovýchode Sýrie, ktorá je baštou kurdskej menšiny v krajine. Diplomatický zdroj v Damasku pre AFP povedal, že prímerie, ktorého platnosť má vypršať v sobotu, bude predĺžené „najviac o jeden mesiac“. Kurdský zdroj oboznámený s rokovaniami potvrdil, že prímerie bude predĺžené, „kým sa nedosiahne vzájomne prijateľné politické riešenie“.
Jeden z hlavných dôvodov
Podľa sýrskeho predstaviteľa je jedným z dôvodov predĺženia prímeria potreba dokončiť presun zadržaných džihádistov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) zo Sýrie do Iraku. Spojené štáty spustili v stredu operáciu, v rámci ktorej budú stovky zadržaných osôb napojených na IS presunuté zo severovýchodnej Sýrie do susedného Iraku. Zo Sýrie do Iraku by mohlo byť presunutých celkovo až 7000 väzňov.
Sýrska armáda v posledných dňoch obsadila v severovýchodnej Sýrii oblasti, ktoré predtým kontrolovali SDF. Nachádza sa tam niekoľko táborov a väzníc pre bojovníkov IS a ich rodiny. Doteraz boli za stráženie a správu týchto zariadení zodpovedné SDF. V dôsledku ofenzívy sa museli stiahnuť sa okrem iného z tábora Haul. Je to najväčší tábor pre príbuzných bojovníkov IS v Sýrii a z bezpečnostných dôvodov bol v stredu vyhlásený za uzavretú zónu.