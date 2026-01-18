Macron telefonoval do Damasku: Žiada okamžité prímerie v Sýrii

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v nedeľu v telefonickom rozhovore so svojím sýrskym náprotivkom Ahmadom Šarom na „trvané prímerie“ v Sýrii po eskalácii bojov medzi jednotkami Damasku a kurdskými silami. Informuje o tom správa agentúry AFP.
„Vyjadril som mu naše obavy z eskalácie v Sýrii a pokračovania ofenzívy, ktorú vykonávajú sýrske úrady,“ uviedol Macron na platforme X. „Trvalé prímerie je nevyhnutné a musí sa dosiahnuť dohoda o integrácii (Kurdmi vedených) Sýrskych demokratických síl do sýrskeho štátu,“ povedal. Sýrske demokratické sily (SDF) v sobotu obvinili Damask zo zrady v súvislosti s dohodou o stiahnutí jednotiek z oblasti východne od mesta Aleppo a hlásili boje medzi oboma stranami na severe Sýrie.
SDF majú pod kontrolou oblasti bohaté na ropu na severe a severovýchode Sýrie, z ktorých veľkú časť dobyli počas občianskej vojny a boja proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS), pripomína AFP. Islamistami vedené úrady úrady v Damasku sa snažia rozšíriť svoju kontrolu nad celou Sýriou po tom, čo pred niečo vyše rokom zvrhli bývalého dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Obe strany podpísali v marci minulého roka dohodu o včlenení poloautonómnej sýrskej kurdskej správy a jej síl do novej vlády, jej implementácia sa však do značnej miery zastavila.