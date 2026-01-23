Štátny tajomník Maraček v EK obhajoval revíziu Programu Slovensko a viac zdrojov cez eurofondy

BRUSEL - Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Richard Maraček sa v piatok v Bruseli stretol so zástupcami viacerých direktoriátov Európskej komisie (EK), v snahe zaistiť pre Slovensko lepšie čerpanie eurofondov. Informuje o tom spravodajca.
Maraček spresnil, že spolu s odborníkmi z direktoriátu pre obchodnú politiku a ekonomickú bezpečnosť prebrali najväčšiu prioritu MIRRI, ktorou je revízia Programu Slovensko. „Podarilo sa spracovať takú revíziu, ktorá umožní realokáciu 10 % celkovej obálky, čo predstavuje 1,2 miliardy eur do nových piatich priorít. To znamená, že Slovensko získava benefity v podobe dlhšieho času na čerpanie zdrojov,“ uviedol. Spresnil, že o jeden rok má Bratislava viac času na to, aby implementovala Program Slovensko, podarilo sa znížiť „decommitment“, čiže riziko, že sa stratia peniaze určené na vyčerpanie v danom programovacom období a tieto peniaze tak zostanú na Slovensku.
Diskusie na tému životného prostredia
Podľa jeho slov revízia predpokladá, že bude schválená EÚ aj preto predstavitelia MIRRI chodia a diskutujú s jednotlivými direktorátmi Európskej komisie, aby zistili, aký je ich názor a čo ešte treba dotiahnuť tak, aby revízia bola bola schváliteľná. Druhú časť svojho piatkového pobytu v Bruseli Maraček venoval diskusiám na tému životné prostredie. Upozornil, že ide o veľkú prioritou MIRRI, pretože je to prioritou celého programu Slovensko.
„Diskutovali sme aj o oblastiach, v ktorých sa nám darí menej, ako je odstraňovanie ekologických záťaží, respektíve ochrana prírody ako taká, nedovolené skládky odpadu a podobne,“ povedal Maraček. Podľa neho EK oceňuje, že pri revízii slovenská strana zachovala všetky ciele politiky, ktoré sú venované ochrane ochrane prírody tak, aby neboli z nich odobraté veľké objemy peňazí a realokované na iné priority. „EÚ takisto veľmi oceňuje to, že sa venujeme otázke vody ako takej, to znamená sprístupnenie k pitnej vode, ku kanalizácii a čisteniu odpadových vôd,“ uviedol.
Dodal, že ďalšia časť týchto rokovaní bola venovaná kultúre a športu a kreatívnemu priemyslu, kde podľa jeho slov eurokomisia oceňuje prvé výsledky úsilia súčasnej vlády SR do podpory kultúry, kreatívneho priemyslu a športu. „Dohodli sme sa, že budeme spolupracovať na tom, ako vyhodnocovať investície do týchto kreatívnych odvetví, do kultúry, do športu, ako motivovať ďalších aj privátnych investorov, aby to financovanie do kultúrneho dedičstva alebo do kultúry ako takej bolo financované nielen zo štátnych peňazí a zo zdrojov EÚ, ale aby sa na tom podieľali väčším percentom aj súkromní investori,“ odkázal.