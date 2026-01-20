Vicepremiér skončil priamo pred očami vedenia! Kim Čong-un ho obvinil z chaosu a ekonomických strát

PCHJONGJANG - Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok verejne odvolal vicepremiéra Jang Sung-hoa pre zlyhania, ktorých sa dopustil pri modernizácií strojárskeho závodu. Podľa severokórejskej agentúry KCNA tak Kim urobil priamo počas návštevy strojárskeho komplexu Rjongsong. Informujú o tom agentúry Jonhap a AFP.
Kim podľa agentúry KCNA vicepremiéra Janga „na mieste“ odvolal, keďže „v projekte nastali komplikácie, ktoré spôsobili nemalé ekonomické straty, pričom došlo k zbytočným zmätkom spôsobeným ľudským faktorom“.
Vodca Severnej Kórey vo svojom prejave kritizoval „nezodpovedných, neslušných a nekompetentných úradníkov hospodárskeho riadenia“ a obvinil ich z oneskorenia projektu. Vládnuca strana podľa neho „dospela k rozhodnutiu, že súčasní predstavitelia zodpovední za hospodárske riadenie môžu len sotva viesť prácu na opätovnom prispôsobení priemyslu krajiny ako celku a jeho technologickej modernizácii“. Projekt strojárskeho komplexu v Rjongsongu bol presadzovaný v rámci Kimovho plánu na rozvoj strojárskeho priemyslu krajiny na ôsmom straníckom kongrese vládnucej strany, uviedla KCNA.