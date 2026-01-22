Štvrtok22. január 2026, meniny má Zora, Zoran, Auróra, zajtra Miloš

Tisíce ľudí v Izraeli protestovali proti násiliu v arabských komunitách

Tisíce ľudí v Izraeli protestovali proti násiliu v arabských komunitách.
Tisíce ľudí v Izraeli protestovali proti násiliu v arabských komunitách. (Zdroj: X/khalidi79397)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

JERUZALEM - Tisíce ľudí sa vo štvrtok zišli v meste Sachnín na severe Izraela, aby protestovali proti údajnej nečinnosti izraelskej polície pri riešení prudko rastúcej násilnej kriminality v arabských komunitách.

Masový pochod v Sachníne

Pochod v meste Sachnín sa konal súbežne s generálnym štrajkom v arabských mestách a obciach po celej krajine, ktorých účastníci tiež vyzývali na riešenie problému so zločinnosťou v komunitách izraelských Arabov.

Niektorí demonštranti niesli fotografie ľudí zavraždených za uplynulý rok, napríklad lekára Abdalláha Umara, ktorého podľa izraelského ministerstva zdravotníctva útočníci zabili vo februári 2025 v jeho ambulancii v obci Kafr Jásíf.

Od začiatku roka 2026 bolo zabitých najmenej 20 arabských občanov Izraela. Rok 2025 však prekonal všetky doterajšie rekordy – zavraždených bolo 258 ľudí z tejto komunity, uviedla Jael Agmonová z hnutia, ktoré sa snaží spájať arabských a židovských občanov Izraela.

Rastúca kriminalita a rekordy obetí

„V posledných rokoch vidíme, že kriminalita v arabskej spoločnosti aj v rámci Izraela rastie a polícia sa ju nesnaží potláčať,“ upozornila 24-ročná Mína Aláa Aldínová, generálna tajomníčka Komunistického zväzu mládeže. „Žiadame zmenu systému,“ dodala.

Apel na odvahu a aktivitu komunity

Rula Daúdová, ktorá spolupredsedá spomínanému hnutiu, uviedla, že „v každej arabskej domácnosti panuje smútok alebo strach“. Vyzvala však „nevzdať sa, pretože ak sa nepostavíme tejto vláde my sami, nikto nám nepomôže.“

Arabskí občania Izraela sú Palestínčania, ktorí zostali na území dnešného Izraela po jeho vzniku v roku 1948. Tvoria približne 20 percent populácie krajiny. Mnohí z nich žijú na severe Izraela, najmä v oblasti Galiley, kde sa nachádza aj mesto Sachnín.

Viac o téme: ProtestIzrael
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Český minister zahraničných vecí
Česko a Izrael prehĺbia spoluprácu: Macinka chce bojovať s antisemitizmom a presťahovať úrad
Zahraničné
Boje nekončia! Izrael zaútočil
Boje nekončia! Izrael zaútočil na infraštruktúru Hizballáhu v dedinách v južnom Libanone
Zahraničné
Putin reaguje na krízu
Putin reaguje na krízu v Iráne: Kontaktoval Izrael aj Teherán a ponúkol sa ako sprostredkovateľ
Zahraničné
Členovia irackej šiitskej militantnej
Izrael vydal evakuačný príkaz pre dedinu na juhu Libanonu: Armáda následne zaútočila na ciele Hizballáhu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nela Slováková sa ukázala HORE BEZ: V úsporných tangách ŠPÚLILA svoj sexi ZADOČEK
Nela Slováková sa ukázala HORE BEZ: V úsporných tangách ŠPÚLILA svoj sexi ZADOČEK
Prominenti
Študentské platformy protestovali v reakcii na aktuálne spoločenské a politické dianie
Študentské platformy protestovali v reakcii na aktuálne spoločenské a politické dianie
Správy
Otvorenie výstavy Tajomstvo pokladu mincí z Pinkových Kračian
Otvorenie výstavy Tajomstvo pokladu mincí z Pinkových Kračian
Správy

Domáce správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Robert Fico.
Fico pred mimoriadnym summitom: EÚ by sme nemali ignorovať, ale ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia
Domáce
Ilustračné foto
Meteorológovia varujú: Prichádza pozvoľné otepľovanie so zrážkami a poľadovicou
Domáce
V Spišskej Novej Vsi prestavajú problémovú križovatku: Prichádza nová svetelná signalizácia
V Spišskej Novej Vsi prestavajú problémovú križovatku: Prichádza nová svetelná signalizácia
Košice

Zahraničné

Kanadský premiér Mark Carney.
Kanada neexistuje vďaka USA: Premiér Carney reaguje na Trumpove tvrdenia
Zahraničné
Tisíce ľudí v Izraeli
Tisíce ľudí v Izraeli protestovali proti násiliu v arabských komunitách
Zahraničné
Záchranári a hasiči pracujú
Počet obetí požiaru nákupného centra v Pakistane ďalej stúpa, hlásia 67 obetí
Zahraničné
Dánska premiérka Mette Frederiksenová.
NATO sa zhodlo: V Arktíde musí byť trvalá prítomnosť, Grónsko ostáva dánske
Zahraničné

Prominenti

VIDEO Nela Slováková sa
VIDEO Nela Slováková sa ukázala HORE BEZ: V úsporných tangách ŠPÚLILA svoj sexi ZADOČEK
Domáci prominenti
Nominácie na Oscara 2026
Film so 16 nomináciami prekonal oscarový rekord: Je to HOROR! Tromfol aj TITANIC.
Zahraniční prominenti
Premiéra muzikálu Six
Premiéra muzikálu Six: Fašiangová s famíliou a... Toto je Bernasovskej dcéra? Úplná podoba!
Domáci prominenti
FOTO Monika Jákliová
IDENTITA Jákliovej (†31) snúbenca ODHALENÁ: Týmito slovami sa lúči muž, ktorý si získal jej srdce!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

ANGELA WHITE
Pravidlá, ktoré vás zaskočia: Slávna pornoherečka opísala prísny systém v zákulisí filmov pre dospelých! Čo je zakázané?
Zaujímavosti
Obsah železa, horčíka, fosforu
Obsah železa, horčíka, fosforu či vitamínu B pečením v tejto strukovine nezmeníte: Navyše znižuje LDL cholesterol!
vysetrenie.sk
ZÁHADNÉ svetlo nad cestou:
ZÁHADNÉ svetlo nad cestou: V oblasti s hláseniami UFO sa objavila žiariaca špirála! Návšteva z vesmíru?
Zaujímavosti
Cvičil len jeden sval!
Zarážajúci experiment: Trénuje výhradne jeden sval a odmieta prestať! Pozrite sa, čo to urobilo s jeho telom
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)
Denník z Davosu: Trump otočil. Žiadne nové clá na Európu a o Grónsku sa bude rokovať! (video+foto)
Denník z Davosu: Trump otočil. Žiadne nové clá na Európu a o Grónsku sa bude rokovať! (video+foto)
Na ruku či doživotný dôchodok? Pozrite si, ako sa rozhodli sporitelia v druhom pilieri a aké sú ich penzie!
Na ruku či doživotný dôchodok? Pozrite si, ako sa rozhodli sporitelia v druhom pilieri a aké sú ich penzie!

Šport

VIDEO To čo bolo za akciu? Juraj Slafkovský sa baví aj na trénigoch, čistá hokejová genialita
VIDEO To čo bolo za akciu? Juraj Slafkovský sa baví aj na trénigoch, čistá hokejová genialita
Juraj Slafkovský
Nečakané komplikácie v Turecku: Spartak Trnava nemohol dohrať prípravný zápas
Nečakané komplikácie v Turecku: Spartak Trnava nemohol dohrať prípravný zápas
Niké liga
Kapitán Škriniar nezabránil prehre Fenerbahce, Plzeň takmer šokovala ďalší top tím
Kapitán Škriniar nezabránil prehre Fenerbahce, Plzeň takmer šokovala ďalší top tím
Európska liga
Kuzminovej syn nepôjde na ZOH: Zväz reaguje na články a verejné vyjadrenia, spomenul aj Nasťu
Kuzminovej syn nepôjde na ZOH: Zväz reaguje na články a verejné vyjadrenia, spomenul aj Nasťu
Lyžovanie

Auto-moto

Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Novinky
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
Klasické testy
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Prostredie práce
Utrácate peniaze, ktoré ešte nemáte? Kreditná karta je tichý nepriateľ vašej výplaty
Utrácate peniaze, ktoré ešte nemáte? Kreditná karta je tichý nepriateľ vašej výplaty
Rady, tipy a triky
Diplom už nestačí. Trh práce sa mení rýchlejšie než školy stíhajú učiť
Diplom už nestačí. Trh práce sa mení rýchlejšie než školy stíhajú učiť
Trendy na trhu práce
Je neskoro na zmenu práce po štyridsiatke? Pravda, ktorú Vám nikto nepovie
Je neskoro na zmenu práce po štyridsiatke? Pravda, ktorú Vám nikto nepovie
Získaj prácu

Varenie a recepty

Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zapekané croissanty s ovocím na štýl žemľovky
Zapekané croissanty s ovocím na štýl žemľovky
Žemľovky
Brioška – nadýchaný domáci recept
Brioška – nadýchaný domáci recept
Buchty a šišky

Technológie

Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Armádne technológie
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
Android
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Filmy a seriály
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Vesmír

Bývanie

Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!

Pre kutilov

Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Údržba a opravy
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vzťahy, ktoré fungujú len v určitých životných fázach: Prečo majú niektoré lásky
Partnerské vzťahy
Vzťahy, ktoré fungujú len v určitých životných fázach: Prečo majú niektoré lásky "dátum spotreby"?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Na screenshote z videa
Zahraničné
Masaker v Indii: VIDEO Vyčíňa tam agresívny slon! Zabil už 22 ľudí vrátane detí
Vladimir Solovjov
Zahraničné
Hrozivé slová z Moskvy: Kremeľ sa raduje! Trump sám rozbije NATO, Európania budú vazali
Rodinné stretnutie sa zmenilo
Zahraničné
Rodinné stretnutie sa zmenilo na KRVÁK: Muž (29) zaútočil na vlastnú matku (51), tiekol aj alkohol!
Dánsky europoslanec už totálne
Zahraničné
Dánsky europoslanec už totálne stratil nervy: Trumpovi poslal vulgárny odkaz priamo v parlamente!

Ďalšie zo Zoznamu