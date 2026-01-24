Sobota24. január 2026, meniny má Timotej, Timon, Tímea, zajtra Gejza

Izraelský útok v Gaze: Pri dronovej akcii zahynuli dvaja tínedžeri

Izraelské útoky si vyžiadali obete.
Izraelské útoky si vyžiadali obete. (Zdroj: TASR/AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

GAZA - Dvaja tínedžeri zahynuli v sobotu pri izraelskom dronovom útoku v Pásme Gazy, oznámil tamojší úrad civilnej obrany. Izraelská armáda tvrdí, že eliminovala dvoch „teroristov,“ ktorí nastrážili výbušninu neďaleko jej jednotiek. Informuje o tom agentúra AFP.

Dron zabil dvoch chlapcov pri nemocnici v Gaze

Úrad objasnil, že dron zabil dvoch chlapcov pri nemocnici Kamála Adwána v meste Bajt Láhijá na severe Pásma Gazy. Nemocnica Šifá oznámila, že jej priviezli telá dvoch chlapcov vo veku 13 a 15 rokov.

Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že dvojica predstavovala „bezprostrednú hrozbu“ pre jej vojakov. Chlapci údajne prekročili tzv. žltú líniu, za ktorú sa v rámci prímeria mali stiahnuť izraelskí vojaci.

„Po identifikácii izraelské vzdušné sily zaútočili a eliminovali teroristov s cieľom odstrániť hrozbu,“ tvrdí armáda. Jej predstaviteľ uviedol, že jednotky „zabili dvoch teroristov, nie deti,“ pričom o veku zabitých osôb neinformoval.

Ďalšia obeť izraelského útoku v Džabálijí

Podľa úradu civilnej obrany zaznamenali ďalšie úmrtie pri izraelskom útoku dronu na civilistov v Džabálijí, taktiež na severe palestínskeho územia. Podrobnosti o zabitej osobe neuviedol. Izraelské armáda podľa tvrdenia svojho predstaviteľa eviduje len jeden incident, informuje AFP.

V Pásme Gazy je od 10. októbra 2025 v platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Napriek tomu sa však obe strany obviňujú zo vzájomného porušovania prímeria a od jeho začiatku zahynulo najmenej 477 Palestínčanov. Izraelská armáda tvrdí, že palestínski militanti zabili štyroch jej vojakov za toto obdobie.

Viac o téme: Obeteútok IzraelPásmo GazyPalestínčania
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Americký prezident Donald Trump
Americkí vyslanci v Izraeli: Stretnú sa s Netanjahuom kvôli situácii v Gaze
Zahraničné
Tisíce ľudí v Izraeli
Tisíce ľudí v Izraeli protestovali proti násiliu v arabských komunitách
Zahraničné
Český minister zahraničných vecí
Česko a Izrael prehĺbia spoluprácu: Macinka chce bojovať s antisemitizmom a presťahovať úrad
Zahraničné
Boje nekončia! Izrael zaútočil
Boje nekončia! Izrael zaútočil na infraštruktúru Hizballáhu v dedinách v južnom Libanone
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Polícia obvinila vodičku, v Bratislave nabúrala pod vplyvom alkoholu do chodníka
Polícia obvinila vodičku, v Bratislave nabúrala pod vplyvom alkoholu do chodníka
Správy
Košickí hasiči pomáhali osobe v bezvedomí v rieke Torysa
Košickí hasiči pomáhali osobe v bezvedomí v rieke Torysa
Správy
Ďalšie vianočné stromčeky sa zmenili na mulč, tentoraz v Petržalke
Ďalšie vianočné stromčeky sa zmenili na mulč, tentoraz v Petržalke
Správy

Domáce správy

Zima ustupuje, prichádzajú lejaky:
Zima ustupuje, prichádzajú lejaky: Slovensko zasiahnu vlny dažďa, hrozí aj poľadovica!
Domáce
Ilustračné foto
Polícia obvinila 33-ročného muža, ktorý v Piešťanoch nafúkal 3,37 promile
Domáce
Ilustračné foto
Zomrel Arpád Tarnóczy: Ako tínedžer skončil vo väzení, neskôr presadil zákon o zločinnosti režimu
Domáce
Veľká zmena parkovania v Levoči: Nové pravidlá a parkovacie karty už od februára
Veľká zmena parkovania v Levoči: Nové pravidlá a parkovacie karty už od februára
Levoča

Zahraničné

Studená sprcha pre ambície
Studená sprcha pre ambície Washingtonu: Američania prepadli na cvičení v Arktíde, Fíni ich prevalcovali
Zahraničné
Ilustračné foto
NATO posilní východné krídlo: Viac zbraní, munície a robotické obranné systémy proti Rusku
Zahraničné
Izraelské útoky si vyžiadali
Izraelský útok v Gaze: Pri dronovej akcii zahynuli dvaja tínedžeri
Zahraničné
Macron chce, aby od
Macron chce zákaz sociálnych sietí: Od septembra by ich deti mladšie ako 15 rokov nemali používať
Zahraničné

Prominenti

Zvláštne svedectvá po smrti
Zvláštne svedectvá po smrti Jákliovej (†31): Boráros prehovoril o TÝRANÍ!
Domáci prominenti
Drupi bol smrti na
Drupi bol smrti na lopate: RAKOVINA pľúc, dávali mu pol roka života!
Zahraniční prominenti
Iveta Malachovská
Iveta Malachovská užasne SCHUDLA, Martin plávať NEMÔŽE: Ale každé ráno jej povie nádhernú vetu!
Domáci prominenti
FOTO Verešová zjavne vie, kde
FOTO Verešová skupuje nehnuteľnosti: Za byt v Prahe vysolila 10 mega! Tomu sa povie luxus
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Plastický chirurg Šimko: Muži
Plastický chirurg Šimko: Muži sa za seba konečne nehanbia! A viete, ktoré nedostatky najviac trápia ženy?
vysetrenie.sk
Dcéry darovali mame nezvyčajný
Dcéry darovali mame nezvyčajný darček: Striptér v domove dôchodcov, nikto neveril vlastným očiam!
Zaujímavosti
On spí ako bábätko,
On spí ako bábätko, vy ste na nervy! Vedci odhalili, prečo chrápač ignoruje vlastný hluk: Končí sa éra hádok v spálni?
Zaujímavosti
Nemusí to byť váš
Nemusí to byť váš osud: Odborníci šokujú správou! Milióny ľudí s demenciou mohli byť dnes zdraví
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!
Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!
Energošeky ešte zhoršili situáciu na preplnených poštách: Takto sa dostanete k peniazom bez čakania!
Energošeky ešte zhoršili situáciu na preplnených poštách: Takto sa dostanete k peniazom bez čakania!

Šport

VIDEO Zápas, na ktorý Samuel Hlavaj nikdy nezabudne: Nechytá sa naň ani rekord celej NHL
VIDEO Zápas, na ktorý Samuel Hlavaj nikdy nezabudne: Nechytá sa naň ani rekord celej NHL
Zámorské súťaže
VIDEO Česká provokácia! V súboji dvoch Slovákov išlo od hnevu roztrhúť najväčšieho nerváka v NHL
VIDEO Česká provokácia! V súboji dvoch Slovákov išlo od hnevu roztrhúť najväčšieho nerváka v NHL
NHL
VIDEO Hectorovej víťazný návrat: Skúsená Švédka v Špindlerovom Mlyne potvrdila svetovú extratriedu
VIDEO Hectorovej víťazný návrat: Skúsená Švédka v Špindlerovom Mlyne potvrdila svetovú extratriedu
Zimné športy
VIDEO Parádna slovenská noc v NHL! Neskutočný gól Regendu, raketa Dvorského a bodová žatva
VIDEO Parádna slovenská noc v NHL! Neskutočný gól Regendu, raketa Dvorského a bodová žatva
NHL

Auto-moto

TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
Klasické testy
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Novinky

Kariéra a motivácia

Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Motivácia a inšpirácia
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Motivácia a inšpirácia
Globálne HDP bude stabilne rásť aj v tomto roku
Globálne HDP bude stabilne rásť aj v tomto roku
Aktuality
Prídete z práce unavení a deň sa končí na gauči? Takto budete efektívni aj po pracovnej dobe
Prídete z práce unavení a deň sa končí na gauči? Takto budete efektívni aj po pracovnej dobe
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Domáci chlieb bez miesenia: Minimum práce, skvelý výsledok
Domáci chlieb bez miesenia: Minimum práce, skvelý výsledok
Výber receptov
Šišky z rúry: Rovnako chutné, ale zdravšie a menej mastné
Šišky z rúry: Rovnako chutné, ale zdravšie a menej mastné
Výber receptov

Technológie

AKTUÁLNE: Na internete sa objavilo 149 miliónov prihlasovacích údajov z Gmailu, Facebooku a ďalších služieb. Takto zistíš, či si medzi nimi
AKTUÁLNE: Na internete sa objavilo 149 miliónov prihlasovacích údajov z Gmailu, Facebooku a ďalších služieb. Takto zistíš, či si medzi nimi
Bezpečnosť
Microsoft umožní tvojmu zamestnávateľovi odhaliť, odkiaľ pracuješ. Do Windows počítačov pribudne táto funkcia
Microsoft umožní tvojmu zamestnávateľovi odhaliť, odkiaľ pracuješ. Do Windows počítačov pribudne táto funkcia
Aplikácie a hry
Vedci prepísali posledné dni dinosaurov. Neboli na ústupe. Cicavce zachránila len náhoda
Vedci prepísali posledné dni dinosaurov. Neboli na ústupe. Cicavce zachránila len náhoda
História
Život na Zemi sa možno nezačal tu. Nový výskum spochybňuje tradičné predstavy o jeho pôvode
Život na Zemi sa možno nezačal tu. Nový výskum spochybňuje tradičné predstavy o jeho pôvode
Veda a výskum

Bývanie

8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami

Pre kutilov

15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Recepty
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Rok 2026 ako bod zlomu: Pre tieto znamenia sa končí starý život a začínajú nové miľníky
Partnerské vzťahy
Rok 2026 ako bod zlomu: Pre tieto znamenia sa končí starý život a začínajú nové miľníky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Studená sprcha pre ambície
Zahraničné
Studená sprcha pre ambície Washingtonu: Američania prepadli na cvičení v Arktíde, Fíni ich prevalcovali
Zima ustupuje, prichádzajú lejaky:
Domáce
Zima ustupuje, prichádzajú lejaky: Slovensko zasiahnu vlny dažďa, hrozí aj poľadovica!
Ilustračné foto
Domáce
Zomrel Arpád Tarnóczy: Ako tínedžer skončil vo väzení, neskôr presadil zákon o zločinnosti režimu
Nový ukrajinský minister obrany
Zahraničné
Šokujúce slová nového ministra: Ukrajina má nový desivý plán! TOĽKOTO Rusov chce zlikvidovať mesačne

Ďalšie zo Zoznamu