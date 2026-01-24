Izraelský útok v Gaze: Pri dronovej akcii zahynuli dvaja tínedžeri

GAZA - Dvaja tínedžeri zahynuli v sobotu pri izraelskom dronovom útoku v Pásme Gazy, oznámil tamojší úrad civilnej obrany. Izraelská armáda tvrdí, že eliminovala dvoch „teroristov,“ ktorí nastrážili výbušninu neďaleko jej jednotiek. Informuje o tom agentúra AFP.
Dron zabil dvoch chlapcov pri nemocnici v Gaze
Úrad objasnil, že dron zabil dvoch chlapcov pri nemocnici Kamála Adwána v meste Bajt Láhijá na severe Pásma Gazy. Nemocnica Šifá oznámila, že jej priviezli telá dvoch chlapcov vo veku 13 a 15 rokov.
Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že dvojica predstavovala „bezprostrednú hrozbu“ pre jej vojakov. Chlapci údajne prekročili tzv. žltú líniu, za ktorú sa v rámci prímeria mali stiahnuť izraelskí vojaci.
„Po identifikácii izraelské vzdušné sily zaútočili a eliminovali teroristov s cieľom odstrániť hrozbu,“ tvrdí armáda. Jej predstaviteľ uviedol, že jednotky „zabili dvoch teroristov, nie deti,“ pričom o veku zabitých osôb neinformoval.
Ďalšia obeť izraelského útoku v Džabálijí
Podľa úradu civilnej obrany zaznamenali ďalšie úmrtie pri izraelskom útoku dronu na civilistov v Džabálijí, taktiež na severe palestínskeho územia. Podrobnosti o zabitej osobe neuviedol. Izraelské armáda podľa tvrdenia svojho predstaviteľa eviduje len jeden incident, informuje AFP.
V Pásme Gazy je od 10. októbra 2025 v platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Napriek tomu sa však obe strany obviňujú zo vzájomného porušovania prímeria a od jeho začiatku zahynulo najmenej 477 Palestínčanov. Izraelská armáda tvrdí, že palestínski militanti zabili štyroch jej vojakov za toto obdobie.