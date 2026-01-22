Neuveriteľné! Agenti ICE zadržali päťročného chlapca pri návrate zo škôlky

MINNEAPOLIS - Agenti amerického Úradu pre imigráciu a clá (ICE) v utorok zadržali v Minnesote päťročného chlapca, keď sa vracal zo škôlky, a spolu s jeho otcom ho previezli do detenčného centra v Texase. Napísal to dnes denník The Guardian, ktorý sa odvoláva na školský úrad. V Minnesote trvajú už dva týždne protesty miestnych obyvateľov proti postupu federálnych agentov voči migrantom. Podľa protestujúcich sú zásahy často brutálne. Protesty vypukli po zastrelení Renée Goodovej jedným z príslušníkov ICE.
Zadržanie pred domom
Liam Ramos, ktorý je predškolského veku, a jeho otca zadržali na príjazdovej ceste pred svojím domom, uviedla podľa Gaurdianu na stredajšej tlačovej konferencii riaditeľka školského okrsku v minneapoliskej štvrti Columbia Heights Zena Stenviková. Liam je podľa nej jedným zo štyroch detí v tomto okrsku, ktoré za posledné dva týždne zadržali federálni imigrační agenti pri zosilnených kontrolách v tomto regióne, nariadených administratívou prezidenta Donalda Trumpa.
Stenviková sa osobne vydala na miesto incidentu. Uviedla, že ďalší dospelý člen domácnosti prosil, aby sa mohol o Liama postarať, a chlapec sa tak vyhol zadržaniu, ale bol odmietnutý. Liamov starší brat sa podľa nej vrátil domov o 20 minút neskôr, keď už boli jeho otec i brat preč.
Azylový prípad rodiny
Advokát rodiny uviedol, že rodina predstavuje prejednávaný azylový prípad. Guardianu predložil dokumenty, ktoré dokazujú, že otec a syn sa do Spojených štátov dostali oficiálnou cestou. "Neprišli sem nelegálne. Nie sú to zločinci," povedal. Dodal, že na nich nebol vydaný príkaz na deportáciu a že veria, že otec a syn zostali vo väzbe spoločne.
Reakcia ministerstva
Hovorkyňa ministerstva vnútornej bezpečnosti Tricia McLaughlinová v stredu večer uviedla, že ICE vykonala operáciu s cieľom zatknúť Liamovho otca, ktorého označila za "nelegálneho imigranta". "Zásah ICE nemieril na dieťa," zdôraznila. Povedala tiež, že otec sa snažil agentom utiecť a svoje dieťa opustil. "Kvôli bezpečnosti dieťaťa jeden z našich agentov zostal s dieťaťom, kým ostatní zadržali (otca)," dodala. "Rodičov sa pýtame, či chcú byť odvezení spolu so svojimi deťmi, v opačnom prípade ICE deti umiestni k dôvernej osobe, ktorú rodičia určia," uzavrela McLaughlinová.
Protesty v Minnesote vypukli po tom, ako jeden z príslušníkov ICE 7. januára zastrelil 37-ročnú Renée Goodovu za volantom jej vozidla na ulici v Minneapolise. Zatiaľ čo federálna vláda tvrdí, že imigračný agent strieľal v sebaobrane, miestne úrady to odmietajú. Občianski aktivisti v Minneapolise vyhlásili na piatok za Goodovú deň smútku a vyzvali na generálny štrajk.