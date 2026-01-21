Pozvanie pre Taliansko do V4: Raši rokoval s predsedom talianskej snemovne

RÍM - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši v stredu v talianskom hlavnom meste Rím rokoval s predsedom talianskej Poslaneckej snemovne Lorenzom Fontanom. Diskutovali okrem iného o bilaterálnej spolupráci aj o otázkach Európskej únie (EÚ). Raši zároveň Fontanu pozval na Slovensko na rokovanie krajín V4. Vyplýva to z vyjadrenia Rašiho na stredajšom brífingu po rokovaní v Ríme.
„Na stretnutí s predsedom talianskej Poslaneckej snemovne Fontanom sme sa zhodli, že pri tom, ako Európa stráca ako ekonomická mocnosť z hľadiska veľkých svetových hráčov, musíme spolupracovať aj na úrovni bilaterálnej a hľadať spoločné riešenia na problémy, ktoré sa týkajú Talianska a Slovenska,“ poznamenal. Fontanu pozval na Slovensko na rokovanie vo formáte V4. „Slovensko bude od 1. júla predsedať V4. Fontana sa veľmi zaujíma o činnosť V4. Povedal, že na Slovensko príde, pretože V4 s Talianskom má už 130 miliónov obyvateľov, a keď budeme mať spoločné názory a riešenie na problémy, tak to bude už veľká sila,“ skonštatoval predseda NR SR.
Politici na stretnutí riešili aj otázky EÚ. Témou bola obranyschopnosť, energetika či automobilový priemysel. Hovorili tiež o zelenej politike. Zhodli sa podľa slov Rašiho na tom, že zelené opatrenia sa musia prijímať s rozumom. „Aby nebolo výsledkom, že Európa bude zelená, nebude mať pracovné miesta a budú tu dovážať produkty krajiny, kde žiadne emisné kritériá neuplatňujú a nebudú mať žiadne obmedzenia na európskom trhu,“ uviedol. Debata bola aj o situácii na Ukrajine. Raši poukázal na rovnaké postoje SR a Talianska v tejto téme. Hovoril pri tom o potrebe čo najskoršej mierovej dohody. Politici sa rozprávali aj o spolupráci na parlamentnej úrovni. „Bolo to stretnutie, kde sa stretli partneri, ktorí chcú spolupracovať, ktorí majú spoločné názory na to, čo je problém a chcú hľadať spoločné riešenia, aby sa obidve krajiny rozvíjali,“ dodal šéf slovenského parlamentu.
Raši odcestoval na pracovnú cestu do talianskeho Ríma v utorok. V rámci nej absolvoval rokovanie s podpredsedníčkou talianskeho Senátu Mariolinou Castellone či stretnutie s krajanmi. Zúčastnil sa tiež ekonomického fóra zameraného na sektor udržateľného „zeleného stavebníctva a udržateľného cestovného ruchu či slávnostnej recepcie pri príležitosti 33. výročia vzniku SR. V stredu si šéf parlamentu uctil pamiatku padlých hrdinov pri pamätníku Oltár vlasti na Benátskom námestí v Ríme.