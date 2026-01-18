Raši chce, aby sa na schôdzach stihlo prebrať čo najviac bodov z programu

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) chce docieliť, aby parlament stihol na schôdzach prebrať čo najviac bodov z naplánovaného programu. Upozorňuje však na to, že presúvanie návrhov je často dôsledkom obštrukcie opozície. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v koncoročnom rozhovore pre TASR.
„Je pravdou, že parlament nikdy nestihol prerokovať všetko. Vyvrcholilo to poslednou schôdzou, keď nestihol prerokovať väčšinu bodov. Na budúci rok máme hneď v prvom polroku plánované minimálne tri schôdze, ktoré budú trvať tri a viac týždňov,“ povedal.
Raši presúvanie legislatívnych návrhov zo schôdzí odôvodňoval aj obštrukciami zo strany opozície. Poukázal pritom aj na poslednú schôdzu, na ktorej sa nestihlo prebrať okolo 100 bodov. „O prvých dvoch zákonoch sa rokovalo takmer tri týždne, parlament bol plánovaný do 12. decembra, takže sme sa rozhodli, že sa preberie iba to, čo je nevyhnutné pre fungovanie štátu. Boli to zákony, ktoré museli byť platné k 1. januáru 2026, či už ekonomické alebo hospodárske. A museli sme stihnúť prijať všetko, čo súvisí s plánom obnovy a s čerpaním peňazí,“ vysvetlil.
Upozornil na to, že časť bodov z minulých schôdzí sa presúvala aj preto, že na nich neboli prítomní poslanci, ktorí ich predkladali. „Väčšinou ide o návrhy opozičných poslancov,“ skonštatoval. Pripomenul, že body, ktoré sa na poslednej schôdzi nestihli prebrať, sa presunuli na schôdzu, ktorá sa má začať 27. januára.