Taliansky minister vyzýva EÚ, aby označila iránske Revolučné gardy za teroristickú skupinu

RÍM - Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani v pondelok vyzval Európsku úniu, aby po zásahoch bezpečnostných zložiek na masových protestoch v Iráne označila iránske Revolučné gardy za teroristickú organizáciu. Informuje o tom agentúra AFP.
Tajani navrhuje sankcie voči Iránu
Tajani uviedol, že predloží tento návrh v „spolupráci s ďalšími partnermi“ vo štvrtok na stretnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ v Bruseli. Okrem toho vyzýva aj na uvalenie individuálnych sankcií na osoby zodpovedné za zásahy proti protestujúcim. „Straty, ktoré utrpelo civilné obyvateľstvo počas protestov, si vyžadujú jasnú odpoveď,“ napísal šéf talianskej diplomacie na sieti X.
Na takýto krok vo štvrtok vyzvali Radu EÚ aj poslanci Európskeho parlamentu. Vyjadrili tiež rozhorčenie nad represiami a masovým násilím, ktoré iránsky režim pácha voči protestujúcim.
Protesty v Iráne začali ekonomicky
Protesty v Iráne sa začali 28. decembra 2025 a vyvolali ich ekonomické problémy spôsobené prudkým poklesom kurzu iránskej meny rial a nárastom inflácie. Z Teheránu sa postupne rozšírili do celej krajiny. Úrady na viacerých miestach obmedzili prístup na internet a mobilné siete, čím sa snažili obmedziť koordináciu protestov a sprístupnenie informácií o nich vonkajšiemu svetu.
Násilie a reakcia EÚ
Tieto protesty sprevádzalo násilie bezpečnostných zložiek voči protestujúcim. Zásahy odsúdili viaceré krajiny i predstavitelia EÚ. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v januári predložila členským štátom návrh nových sankcií voči Iránu, ktorých cieľom je potrestať ho za násilné zásahy voči demonštrantom. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová minulý týždeň oznámila plán zakázať ďalší vývoz kritických technológií pre drony a rakety do Iránu.
Iránske úrady minulý týždeň stredu zverejnili prvý oficiálny počet obetí protestov, podľa ktorého prišlo o život 3117 ľudí - 2427 civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek, zvyšok boli „teroristi“. Organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA ale v pondelok oznámila, že počet potvrdených obetí presiahol 6000 a vyšetruje ďalších 17.000 možných úmrtí.