Trump o význame Grónska pre bezpečnosť: Na schôdzke G7 o Ukrajine by sa však podľa vlastných slov nezúčastnil

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump si myslí, že v otázke Grónska sa podarí dospieť k riešeniu, ktoré uspokojí Spojené štáty aj Severoatlantickú alianciu (NATO). V utorok tiež vyhlásil, že USA potrebujú Grónsko nielen z dôvodu svojej, ale aj svetovej bezpečnosti. O ostrove, ktorý je dánskym autonómnym území, plánuje diskutovať na prebiehajúcom Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Informuje o tom stanica Sky News.
Šéf Bieleho domu opakovane hrozí zabratím Grónska, pričom tvrdí, že Dánsko nie je schopné primerane zaistiť bezpečnosť ostrova a v jeho okolí, kde sa podľa neho angažuje Čína a Rusko. Dánsko a jeho európski spojenci Trumpove kroky odmietajú, zatiaľ čo grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen zdôraznil, že Grónsko sa k USA nechce pripojiť.
„Myslím si, že nájdeme riešenie, s ktorým bude NATO veľmi spokojné a s ktorým budeme veľmi spokojní aj my. Ale potrebujeme ho (Grónsko) z bezpečnostných dôvodov, potrebujeme ho pre národnú bezpečnosť a dokonca aj pre svetovú bezpečnosť,“ povedal Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome, ktorú usporiadal presne rok od začiatku svojho druhého funkčného obdobia v úrade a niekoľko hodín pred odletom do Davosu.
Nové clá pre osem európskych štátov
Americký prezident v sobotu oznámil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent.
Krátko pred tlačovou konferenciou Trump zverejnil na svojej sieti príspevok, v ktorom tvrdil, že NATO stále existuje len vďaka nemu. „Žiadna osoba ani prezident neurobil pre NATO viac než prezident Donald J. Trump. Keby som neprišiel, NATO by teraz neexistovalo!!! Bolo by v troskách dejín. Smutné, ale PRAVDIVÉ!!!“ napísal.
Na brífingu potom odmietol priamo odpovedať na otázku, či je odhodlaný udržať USA v NATO. Opäť však spochybnil súdržnosť spojencov v Aliancii. „Veľké obavy, ktoré mám v súvislosti s NATO, spočívajú v tom, že na NATO vynakladáme obrovské sumy peňazí a viem, že my im prídeme na pomoc, ale naozaj pochybujem, či oni prídu na pomoc nám,“ uviedol Trump a zopakoval svoje tvrdenie, že pre NATO urobil viac než ktokoľvek iný.
Trump by odmietol účasť na summite G7 v Paríži, ten podľa Macrona nie je v pláne
Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že by sa nezúčastnil na mimoriadnej schôdzke krajín G7, na ktorom by sa malo diskutovať o vojne na Ukrajine. Stretnutie navrhol francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý v utorok uviedol, že schôdzka G7 sa tento týždeň konať nebude. Informovala o tom agentúra AFP.
Trump zverejnil svoje stanovisko na brífingu v Bielom dome, keď sa ho novinári pýtali na „súkromnú správu“ od Macrona, v ktorej navrhuje mimoriadne stretnutie G7 v Paríži – Trump túto správu zverejnil v utorok skôr na svojej sociálnej sieti Truth. Na otázku, či by bol otvorený takémuto stretnutiu, Trump novinárom odpovedal: „Nie, to by som neurobil.“
Súkromná správa na verejnosti
Macron v „súkromnej správe“ Trumpovi navrhol, aby sa vo štvrtok 22. januára v Paríži konal summit G7, na ktorý by mohol - na okraj stretnutia - pozvať aj „Rusov“ – čo by bolo prvýkrát za takmer štyri roky vojny rozpútanej Ruskom voči Ukrajine. Americký prezident zverejnil túto správu na svojej sociálnej sieti Truth a v utorok ráno ju potvrdili aj ľudia z okolia francúzskeho prezidenta s tým, že je „veľmi reálna“.
Vo svojej správe Macron navrhoval pozvať na stretnutie G7 aj delegáciu Ukrajiny, ako i Dánska, aby prediskutovali nezhody ohľadom Grónska, a zástupcov nového vedenia v Sýrii. Macron v utorok počas rozhovoru s novinárom AFP, ktorý sa odohral už v dejisku Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose, vyhlásil, že „žiadne stretnutie (G7) nie je naplánované. Francúzske vedenie je k dispozícii na jeho usporiadanie,“ dodal Macron súčasne.