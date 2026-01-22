Slovenský tlmočník v Davose: NEZMYSLY, aké splietal Trump, vraj ešte neprekladal, prišli urážky aj medzery v zemepise!

DAVOS/BRATISLAVA - Demokratickým lídrom celého sveta muselo byť pomerne nepríjemne, keď počas stredy 21. januára počúvali na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten sa v prejave dopustil veľkých prehreškov, ktoré neušli ani takým ľuďom, akými sú tlmočníci. Ich prácou totiž nie je len prekladať, ale aj rokmi vnímať, o čom sa na fóre diskutuje a čo sú horúce témy. Kultúru, akú tam priviedol Trump, podľa slovenského tlmočníka Mareka Trávníčka nemá obdobu.
Trávníček sa už roky živí prekladaním dôležitých svetových udalostí, prejavov štátnikov, politikov a rôznych osobností verejného života. Najsilnejšou osobou planéty je v týchto dňoch evidentne aj Trump, no to, čo vyšlo z jeho úst na pravidelnom ekonomickom fóre v Davose, vraj svedčí o tom, že prekročil akékoľvek doteraz nakreslené červené čiary. Trávníček svoj postreh zanechal na sociálnej sieti.
S Trumpom má už svoje "odžité"
Tlmočník Trávníček sa vrátil opäť do práce po tom, ako začal nový rok a hneď jeho prvá služba sa mu zrejme navždy zapíše do pamäti. "Bolo to dnes moje prvé tlmočenie amerického prezidenta Donalda Trumpa v tomto roku, keďže počas venezuelskej operácie sme boli na dovolenke. Presne pred rokom 20. januára 2025 sa konala Trumpova inaugurácia a odvtedy som v televíziách odtlmočil asi 20 tlačoviek, či prejavov amerického prezidenta, vrátane jeho hádky so Zelenskym v Bielom dome," popisuje doterajšie skúsenosti s Trumpom Trávníček.
Americký prezident zrejme definitívne pochoval spojenectvo so západnou Európou
Sám ale priznáva, že to, čo predviedol v stredu v Davose, nemá príklad v novodobých dejinách. "Ten jeho prejav na Svetovom ekonomickom fóre v Davose však asi tromfol všetky ostatné. Trval napokon hodinu a štvrť a mám v sebe taký pocit, že sa možno zapíše do dejín ako okamih, ktorý definitívne pochoval vzťahy a spojenectvo medzi USA a západnou Európou," obáva sa Trávníček.
Podľa prekladateľa boli vraj prekročené všetky možné červené čiary v diplomacii. "Otvorene sa vyhrážal spojencom, Európu vykresľoval v tom najhoršom svetle, vyťahoval informácie zo súkromných rozhovorov s Macronom, či švajčiarskou premiérkou, otvorene sa priznával, ako ich vydiera a hrozí, že voči nim zavedie 100 až 200-percentné clá," popisoval prejav.
Vrcholom bolo pomýlenie si Greenlandu a Icelandu
Trump sa okrem iného "pochválil", že Američania získajú dodatočné milióny barelov ropy z Venezuely potom čo ich "trošku" zbombardovali a uniesli prezidenta a prvýkrát na verejnom fóre vraj zachytil otvorene rasistecké vyjadrenia. "Povedal, že Somálcov vždy považoval za ľudí s nízkym IQ a za pirátov, ale celkom ho prekvapili, lebo majú v USA dobre zorganizované zločinecké skupiny. A čerešničkou na torte bolo keď si poplietol Greenland s Icelandom, v istej chvíli som si nebol istý, či nemá zálusk aj na Island!" vyslovil obavu tlmočník.
"Už som za posledný rok pretlmočil všeličo z jeho úst, ale tlmočiť tento prejav bola asi jedna z najväčších výziev, aké som kedy zažil počas svojej 20-ročnej tlmočníckej kariéry..." povzdychol si na záver známy tlmočník.