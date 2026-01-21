Tvrdý boj Le Penovej o slobodu: Obvinenia zo sprenevery odmieta, na súde hovorí o manipulácii

PARÍŽ - Predsedníčka poslaneckého klubu francúzskej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penová v utorok počas odvolacieho súdneho procesu v Paríži uviedla, že jej strana nemala žiadny „systém“ na zneužívanie finančných prostriedkov Európskeho parlamentu (EP). Informuje o tom agentúra AFP a denník The Guardian.
„Slovo 'systém' ma znepokojuje, pretože vyvoláva dojem manipulácie,“ konštatovala Le Penová, ktorá poprela, že by poslancom EP za RN (do roku 2018 strana pôsobila pod názvom Národný front) nariadila, aby najímali asistentov, ktorí namiesto toho pracovali pre stranícke sídlo v Paríži. „Nikdy v živote by som nežiadala člena (Európskeho) parlamentu, aby vzal asistentov pracovať pre Národné združenie,“ povedala Le Penová pred súdom.
Le Penová i ďalší bývalí a súčasní členovia vedenia RN boli 31. marca 2025 súdom v Paríži uznaní za vinných zo sprenevery financií Európskeho parlamentu. Podľa rozsudku sa Le Penová ako europoslankyňa zapojila do nezákonného systému na vyplácanie zamestnancov RN z peňazí europarlamentu. K takémuto konaniu dochádzalo podľa súdu v rokoch 2004 až 2016 a neoprávnene boli vyplatené štyri milióny eur.
Stopka pre politickú kariéru?
Okrem zákazu kandidovať političke súd vymeral pokutu 100.000 eur a trest odňatia slobody na štyri roky - dva roky podmienečne a ďalšie dva roky má nosiť elektronický náramok. Le Penová svoju vinu odmieta a rozsudok po jeho vynesení označila za politické rozhodnutie.
Le Penová sa tento rozsudok snaží zvrátiť v odvolacom konaní. Popiera obvinenia a trvá na tom, že chce kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2027. Odvolacie pojednávania by mali trvať do 12. februára. Verdikt sa podľa denníka The Guardian očakáva do začiatku leta, pričom sa súčasne rozhodne o politickej budúcnosti Le Penovej. Ak pred odvolacím súdom neuspeje, hrozí jej opäť maximálny trest - desať rokov väzenia a pokuta milión eur.
V prípade, že by bol jej rozsudok odvolacím súdom zrušený alebo trest zmenený, mohla by sa - už štvrtý raz - uchádzať o prezidentskú funkciu. V budúcoročných voľbách by podľa AFP mala najlepšiu - a pravdepodobne poslednú - šancu uspieť. Ak sa Le Penovej nepodarí rozsudok zvrátiť, vo farbách RN by namiesto nej mohol kandidovať iba 30-ročný predseda RN Jordan Bardella.