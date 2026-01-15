Obžalovaný v kauze vraždy Ernesta Valka vypovedal na súde: Streľbu popiera, viní Jaroslava Klinku

BRATISLAVA - V prípade vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010 vypovedal v utorok (13. 1.) pred Mestským súdom Bratislava I obžalovaný Jozef R. Predseda senátu žiadal o jeho výpovedi podrobne neinformovať až do štvrtka, keď vypovedal Jaroslav Klinka. Obžalovaný tvrdil, že na Valka nestrieľal, naopak, za strelca označil práve Klinku, ktorý už bol vo veci právoplatne odsúdený a ktorý má v predmetnom konaní postavenie svedka. Vo svojej výpovedi Jozef R. podrobne opísal priebeh udalostí, ktoré sa v deň Valkovej smrti odohrali, ako aj prípravu na lúpež vo Valkovom dome.
Jozef R. najskôr opísal jeho vzťah s Klinkom. Tvrdil, že pred skutkom sa niekoľko rokov poznali z posilňovne, v ktorej sa skamarátili. Asi trištvrte roka pred obžalobným skutkom mal Klinka nahovárať Jozefa R. na iné lúpeže, tie však obžalovaný podľa jeho slov odmietol. Jednu z tých lúpeží mal podľa Jozefa R. Klinka sám vykonať. Klinka mal podľa Jozefa R. neskôr obžalovaného nahovárať na lúpež u Valka. Jozef R. tvrdil, že sa mu veľmi do tejto lúpeže nechcelo, avšak tým, že už Klinku v predošlých prípadoch odmietol, Jozef R. nakoniec Klinkovi prisľúbil, že sa na lúpeži u Valka zúčastní. Klinka mal Jozefovi R. tvrdiť, že motívom lúpeže sú peniaze, keďže podľa Klinku mal Valko zastupovať stámiliónové kauzy. Obžalovaný doplnil, že Klinka mu nepovedal, odkiaľ má informáciu o tom, že Valko má mať vo svojom dome veľký obnos peňazí.
Obžalovaný následne premostil do udalostí z roku 2023, keď bol predvedený pred vtedajší Úrad špeciálnej prokuratúry v inej veci. Tam mal Jozef R. podľa jeho slov poskytnúť prokurátorovi neoverenú informáciu o tom, že príslušník Slovenskej informačnej služby si mal objednať Valkovu vraždu v čase, keď sa odohral predmetný skutok. Podľa Jozefa R. mal mať rovnakú informáciu aj prokurátor, ktorý to však nevedel dokázať. Obžalovaný následne poznamenal, že ho Klinka zneužil a do domu Valka nešiel pre peniaze, ale niečo iné. Ako sa Jozef R. vrátil ku skutku, ozrejmil, že Klinka mal predtým Valka dobre odsledovaného. Lúpež chceli podľa obžalovaného vykonať už dva týždne pred skutkom, avšak podľa Jozefa R. to nevyšlo. Dôvodom mala byť skutočnosť, že chemická látka, ktorú namiešal Klinka a mali ju cez dieru, ktorú vyvŕtali do Valkovho domu, vypustiť, bola neúčinná, v dôsledku čoho Valko na jej zápach nijak nezareagoval. V deň predmetného skutku mali celú udalosť zopakovať, od trasy príchodu až po naplánovaný priebeh úkonov vo Valkovom dome.
Jozef R. vinu odmieta
Jozef R. ozrejmil, že Valka mali v pláne zviazať a zistiť, kde má peniaze, s tým, že ak by ich nemal v dome, zobrali by ho na miesto, kde ich má odložené. Keď v daný deň chemická látka zaúčinkovala, v dôsledku nej mal Valko otvoriť dvere. Páchatelia mali následne vbehnúť do domu, Klinka pritom podľa obžalovaného kričal „polícia, všetci na zem“. Valko sa mal vtedy nachádzať v kúpeľni, z ktorej vybehol s tým, že mal na Klinku zaútočiť. „Valko rozhadzoval rukami a kričal, ale presne som nevidel, či došlo k stretu medzi Klinkom a Valkom, ale určite to bolo v tesnej blízkosti. Keď zaznel výstrel, stál som tesne za Klinkom, musel som sa uhnúť, lebo Valko na neho padal. Po tomto výstrele sa Valko ani raz nepohol, hneď sa spod neho začalo vylievať veľké množstvo krvi,“ priblížil Jozef R. a dodal, že Valko mal padnúť na zem hrudníkom.
Po tomto sa mali podľa obžalovaného vydať na útek, avšak Klinka si to rozmyslel a začal prehľadávať Valkov dom s cieľom nájsť peniaze. „Už teraz s odstupom času nie som presvedčený, že išlo o peniaze,“ ozrejmil Jozef R. Následne mali z domu utiecť a strelnú zbraň hodiť do jazera. Jozef R. dodal, že Klinka zobral Valkovi z domu jeho revolver. Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010. Motívom bola podľa polície lúpež. Valko bol zavraždený strelou do hrudníka. Do domu advokáta mal Jozef R. vniknúť spolu s už právoplatne odsúdeným Klinkom. Na základe schválenej dohody o vine a treste dostal Klinka v januári 2020 súhrnný osemročný trest väzenia. Za strelca označil Jozefa R., ten vinu odmieta.