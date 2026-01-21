Ďalšia TRAGÉDIA na železnici! Vlak v plnej rýchlosti vrazil do trosiek: Hlásia jednu obeť a desiatky zranených

BARCELONA - Najmenej jednu obeť a ďalších najmenej 20 zranených si v utorok vyžiadala nehoda na železničnej trati pri katalánskom mestečku Gelida na severovýchode Španielska. Informuje o tom denník La Vanguardia.
Vlak narazil do zvyškov oporného múru diaľnice AP-7, ktorého časť sa zrútila z výšky na železničnú trať. Podľa oficiálnych informácií je medzi zranenými päť ľudí v ťažkom stave. Záchranné služby zriadili na neďalekom súkromnom pozemku poľnú nemocnicu, kde zraneným poskytli prvú lekársku pomoc. Na miesto incidentu vyslali viaceré sanitky, pričom niektoré médiá hovoria až o približne 40 zranených.
Obeťou nehody je pravdepodobne rušňovodič vlaku. Jeho kabína vo vlaku bola pri nehode zničená. Rušňovodičovi údajne poskytovali prvú pomoc samotní cestujúci. Nehoda spôsobila prerušenie železničnej dopravy v danej oblasti. Na miesto smerujú aj katalánska ministerka vnútra Núria Parlonová a ministerka pre územný rozvoj Silvia Panequeová. Podľa prvých informácií španielskych médií mohli zrútenie oporného múru diaľnice zaviniť výdatné dažde, ktoré katalánske pobrežie zasiahli v utorok.
V utorok popoludní došlo v Katalánsku aj k ďalšej železničnej nehode, keď sa medzi mestami Blanes a Maçanet-Massanes vykoľajil iný vlak. Na jeho palube sa nachádzalo desať cestujúcich. Incident si nevyžiadal žiadne zranenia. Nehoda v Gelide sa odohrala len dva dni po vykoľajení a zrážke vlakov v Andalúzii, pri ktorej zahynulo viac než 40 ľudí.
K nehode došlo pri meste Adamuz, kde sa najprv vykoľajil vlak prevádzkovaný železničnou spoločnosťou Iryo a smerujúci z Málagy do Madridu. Táto súprava pri vykoľajení prešla na susednú koľaj, kde narazila do protiidúceho vlaku štátnej spoločnosti Renfe smerujúceho do mesta Huelva. Aj táto vlaková súprava po zrážke zišla z koľají. Oba vlaky prepravovali takmer 500 ľudí.