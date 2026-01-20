Londýn napriek varovaniam ustúpil: Čína postaví v Británii najväčšiu ambasádu v Európe

LONDÝN - Britská vláda v utorok schválila Číne výstavbu ambasády, ktorá bude jej najväčšou v Európe. Stalo sa tak napriek varovaniu domácich a zahraničných rozviedok či silnému tlaku britských zákonodarcov pre jej potenciálne bezpečnostné riziká. Informuje o tom správa agentúry AP.
Minister pre miestnu samosprávu Steve Reed formálne schválil plány na výstavbu budovy v blízkosti londýnskeho Toweru po viacerých odkladoch a právnych sporoch. Zámer čínskej vlády sprevádzajú námietky a protesty už od roku 2018, keď kúpila pozemok v areáli Royal Mint Court za približne štvrť miliardy libier. Kritici tvrdia, že rozsiahly areál s rozlohou 55.000 metrov štvorcových sa nachádza príliš blízko podzemných optických káblov. Tie prenášajú citlivé údaje medzi dvoma hlavnými finančnými štvrťami Londýna. Podľa britských médií má komplex budov zahŕňať 208 tajných suterénnych miestností v blízkosti týchto dátových káblov.
Oponenti tiež dlhodobo varujú pred tým, že navrhované veľvyslanectvo bude slúžiť ako základňa pre špionáž a zároveň predstavovať zvýšené riziko sledovania a zastrašovania čínskych disidentov žijúcich v exile. „Nechceme, aby krajina, ktorá špehuje našich poslancov, mala práve tu takéto superveľvyslanectvo,“ povedala líderka opozičnej Konzervatívnej strany Kemi Badenochová. Podľa nej sa britská vláda Číny bojí a podľa toho koná. Britský premiér Keir Starmer tvrdí, že aj keď je ochrana národnej bezpečnosti nespochybniteľná, Spojené kráľovstvo musí pokračovať v diplomatickom dialógu a spolupráci s ázijskou superveľmocou. Očakáva sa, že schválenie projektu otvorí cestu dlho očakávanej návšteve Starmera v Číne a rozšíreniu britského veľvyslanectva v Pekingu. Išlo by o prvú návštevu britského premiéra v tejto krajine od roku 2018.