Trump nedostal Nobelovu cenu: Napísal tak list nórskemu premiérovi! Už necíti povinnosť myslieť na mier

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v liste nórskemu premiérovi Jonasovi Gahrovi Störeovi napísal, že už necíti povinnosť myslieť čisto na mier po tom, ako za svoje mierové úsilie nedostal Nobelovu cenu za mier. Šéf Bieleho domu opäť zdôraznil svoj zámer získať Grónsko, arktický ostrov, ktorý je autonómnym územím Dánska. Píšu o tom tlačové agentúry, ktoré majú list k dispozícii.
"Vzhľadom na to, že sa vaša krajina rozhodla neudeliť mi Nobelovu cenu za mier za to, že som zastavil osem vojen a viac, už necítim povinnosť myslieť čisto na mier," napísal Trump nórskemu predsedovi vlády. Nobelovu cenu za mier udeľuje Nobelov výbor, päťčlenný orgán volený nórskym parlamentom.
Trump v liste spochybnil nárok Dánska na Grónsko
Trump v liste spochybnil nárok Dánska na Grónsko a jeho schopnosť ochrániť arktický ostrov pred Ruskom a Čínou. "Prečo majú vôbec 'právo vlastníctva'? Nie sú o tom žiadne písané dokumenty, iba tam pred stovkami rokov pristála loď, ale naše lode tam tiež pristávali, "napísala americká hlava štátu na adresu Dánskeho kráľovstva. Republikánsky prezident uviedol, že od založenia NATO urobil pre alianciu viac, ako ktokoľvek iný a že NATO by mala teraz urobiť niečo pre Spojené štáty. "Svet nie je v bezpečí, kým nebudeme mať plnú a totálnu kontrolu nad Grónskom," napísal Trump v závere listu.
Ostrov chce od Kodane kúpiť
Americký prezident dal najavo, že ostrov chce od Kodane kúpiť, čo odmieta dánska aj grónska vláda. Trump v sobotu oznámil, že od 1. februára zvyšuje dovozné clá pre osem štátov a že tieto clá budú platiť, kým Spojené štáty neuzavrú dohodu o kúpe Grónska od Dánska. Dodatočné desaťpercentné dovozné clá sa majú vzťahovať na všetok tovar dovážaný do USA z krajín, ktoré sa postavili proti Trumpovmu želaniu tento arktický ostrov získať - teda z Dánska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Holandska a z Fínska, ktoré sú členmi EÚ, ako aj na Britániu a Nórsko.