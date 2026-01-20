Trumpov podraz: Zverejnil súkromnú sms správu od Macrona! Hneď sa mu vyhrážal obrovským clom na víno

WASHINGTON/PARÍŽ - Napätie medzi Washingtonom a Parížom sa presunulo z diplomatických sál na sociálne siete. Správa, ktorú si vymenili prezidenti, spustila reťaz reakcií – od návrhu stretnutia v Paríži až po ostré colné vyhrážky.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v súkromnej správe obrátil na amerického prezidenta Donald Trump s jasným odkazom: „Francúzsko stojí po boku Spojených štátov v otázke Sýrie a verím, že môžeme dosiahnuť úspech aj v prípade Iránu. Nerozumiem však tomu, čo robíš s Grónskom. Vo štvrtok by sme v Paríži mohli zorganizovať stretnutie G7. Môžeme pozvať aj Dánov, Sýrčanov, Ukrajincov a prípadne aj Rusov. Rád by som ťa pozval aj na spoločnú večeru pred tvojím návratom do USA.“
Obsah textovej správy sa však neudržal v zákulisí. Trump ju zverejnil na svojej sociálnej sieti Truth Social, čím otvoril verejnú diplomatickú prestrelku. Popri tom pohrozil Francúzsku mimoriadne tvrdými obchodnými opatreniami – až 200-percentným clom na francúzske vína a šampanské.
Grónsko, Sýria aj Irán v jednej správe
Macron v texte zdôraznil, že Paríž stojí po boku Spojených štátov v otázke Sýrie a naznačil, že spoločný postup by mohol priniesť výsledky aj v prípade Iránu. Kľúčová veta však smerovala k severu: francúzsky prezident otvorene priznal, že americkej snahe získať Grónsko nerozumie.
Zároveň Trumpovi navrhol, aby sa vo štvrtok v Paríži uskutočnilo stretnutie skupiny G7, ktorej Francúzsko aktuálne predsedá. Okrem Francúzska sú jej členmi USA, Nemecko, Kanada, Japonsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo, pričom rokovaní sa tradične zúčastňujú aj zástupcovia EÚ.
Parížske rokovanie by nadviazalo na výročné zasadnutie Svetové ekonomické fórum v Davose, kde má Trump viesť americkú delegáciu.
Pozvánky pre Dánsko, Ukrajinu aj Rusko
Macron v správe naznačil ochotu rozšíriť rokovania aj mimo G7. Do Paríža by podľa neho mohli prísť zástupcovia Dánska, Sýrie a Ukrajiny, okrajovo dokonca aj Ruska. Americkému prezidentovi ponúkol aj spoločnú večeru pred jeho návratom do USA.
Trump však verejne neuviedol, či s návštevou Paríža súhlasí. Zdroj blízky Elyzejskému palácu potvrdil agentúre Reuters, že zverejnená správa je autentická a pochádza priamo od francúzskeho prezidenta. Podľa tohto zdroja Macron komunikuje rovnakú líniu súkromne aj verejne.
Upravené mapy a pochvala od šéfa NATO
Americký prezident zároveň na Truth Social zverejnil upravené obrázky, na ktorých sú Grónsko aj Kanada zobrazené ako súčasť Spojených štátov. Na jednom z obrázkov stojí Trump v Grónsku pri vztýčenej americkej vlajke.
Ďalší príspevok obsahoval textovú správu od generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ktorý Trumpa chváli za jeho prístup k Sýrii, Pásmu Gazy a Ukrajine. Zároveň naznačuje snahu nájsť riešenie sporu o Grónsko.
„Nikto ho nechce,“ odkázal Trump Macronovi
Na Floride Trump novinárom potvrdil, že zvažuje vysoké clá na francúzske víno ako reakciu na to, že sa Macron nechce pripojiť k jeho iniciatíve Rady mieru.
„Povedal to? Nuž, nikto ho nechce, preto čoskoro skončí vo funkcii,“ vyhlásil americký prezident. Vzápätí dodal, že na francúzske vína a šampanské uvalí 200-percentné clo. Podľa neho by sa Macron k iniciatíve aj tak mohol pridať – ale nemusí.
Francúzska strana tieto vyhrážky odmieta. Zdroj blízky prezidentskej kancelárii pre Reuters uviedol, že používanie ciel ako nátlaku na zmenu zahraničnej politiky Paríža považuje Francúzsko za neprijateľné a neefektívne.
Rada mieru ako možný rival OSN
Trumpova Rada mieru, do ktorej pozval aj Vladimira Putina, Alexandra Lukašenka či maďarského premiéra Viktora Orbána, je v návrhu charty predstavená ako nová medzinárodná organizácia. Jej cieľom má byť podpora stability, obnova funkčnej správy a dosiahnutie trvalého mieru v konfliktných oblastiach.
Ako prvé by sa mala zamerať na konflikt v Pásme Gazy a následne rozšíriť pôsobenie aj na ďalšie krízové regióny, uvádza Reuters. Podľa agentúry AP by sa Rada mieru mohla časom stať konkurentom Bezpečnostnej rady OSN, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne.