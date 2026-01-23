Európska ľudová strana potrestala stranu TISZA: Nehlasovala o nedôvere Európskej komisii

BUDAPEŠŤ - Poslancov za maďarskú mimoparlamentnú opozičnú stranu TISZA v Európskom parlamente (EP) potrestala Európska ľudová strana (EPP) za to, že sa nezúčastnili na štvrtkovom hlasovaní o vyslovení nedôvery Európskej komisii (EK) pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. Na sociálnej sieti Facebook to v piatok oznámil predseda strany TISZA Péter Magyar, informuje spravodajca v Budapešti.
Poslanci strany TISZA, ktorá je v EP členom politickej skupiny EPP, podľa Magyara vzali sankcie na vedomie. EPP rozhodla, že im nebude dovolené vystupovať na plenárnych zasadnutiach šesť mesiacov a nemôžu byť spravodajcami v prípade nových spisov. Poslanci zároveň vyjadrili vďaku EPP za potvrdenie skutočnosti, že politici strany TISZA nie sú riadení Bruselom.
„Návrh na vyslovenie nedôvery bol predložený pre dohodu Mercosur, ktorá je pre poľnohospodárov nevýhodná. Včera sa nám však vďaka návrhu EPP a hlasovaniu poslancov EP za stranu TISZA podarilo zabrániť nadobudnutiu platnosti dohody Mercosur, takže dnešné hlasovanie sa stalo bezpredmetným,“ argumentoval Magyar vo štvrtkovom príspevku na Facebooku. Predseda strany TISZA podotkol, že poslanci jeho strany v EP tak vstupujú do konfliktu s EPP a nezúčastnia sa na hlasovaní o návrhu na vyslovenie nedôvery. Dodal, že to nie je prvýkrát. „Ak nás dnes za to európski ľudovci potrestajú, budeme to akceptovať,“ zdôraznil vo štvrtok Magyar.