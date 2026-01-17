Trump pozval Erdogana i argentínskeho prezidenta Mileia do Rady mieru pre Gazu

ISTANBUL/LONDÝN - Americký prezident Donald Trump prizval tureckého lídra Recepa Tayyipa Erdogana do tzv. Rady mieru, ktorá bude dohliadať na vývoj v povojnovej Gaze, uviedla v sobotu Ankara. Informuje o tom agentúra AFP.
Erdogan dostal návrh v liste, ktorý mu v piatok poslal Trump. Pozval ho v ňom, aby sa „stal zakladajúcim členom“ rady, uverejnil na sociálnych sieťach šéf úradu komunikácie tureckého prezidenta Burhanettin Duran.
Milei potvrdil účasť
Pozvanie od Trumpa na účasť v Rade mieru potvrdil v sobotu aj argentínsky prezident Javier Milei. Na platforme X zdieľal snímku pozývacieho listu a napísal, že by to bola pre neho „česť“ zúčastniť sa na tejto iniciatíve, ktorej predsedá Trump a medzi jej členov už patria minister zahraničných vecí USA Marco Rubio či bývalý britský premiér Tony Blair.
Trump v piatok vymenoval Rubia i Blaira za zakladajúcich členov tzv. Rady mieru pre Gazu. Blair v sobotu uviedol, že je vymenovaním „poctený“. „Ďakujem prezidentovi Trumpovi za jeho vedenie pri zriadení Rady mieru a je mi cťou byť vymenovaný do jej výkonnej rady,“ uviedol dlhoročný politik a bývalý vyslanec kvarteta OSN pre Blízky východ vo vyhlásení zaslanom agentúre AFP.
Noví členovia rady oznámení
Trump zároveň menoval svojho osobitného vyslanca pre Blízky východ Stevea Witkoffa, zaťa Jareda Kushnera a prezidenta Svetovej banky Ajaya Bangu za členov „zakladajúcej výkonnej rady“, uviedol vo svojom vyhlásení Biely dom. Predsedom rady bude podľa vyhlásenia sám Trump a ďalší jej členovia budú oznámení v nasledujúcich týždňoch.
Trump oznámil sformovanie "Rady mieru pre Gazu" ako kľúčového elementu druhej fázy Spojenými štátmi presadzovaného plánu pre ukončenie vojny na tomto palestínskom území vo štvrtok (15. januára). Nazval ju najväčšou a najprestížnejšou radou, aká kedy bola zriadená kedykoľvek a kdekoľvek.
Rada mieru súčasťou 20-bodového plánu
„Rada mieru pre Gazu“ je súčasťou Trumpovho 20-bodového mierového plánu pre Gazu, ktorý viedol k dohode o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri minulého roka.
Na základe 20-bodového mierového plánu pre Pásmo Gazy bude toto palestínske územie po vojne spravovať dočasný technokratický palestínsky výbor pod dohľadom a kontrolou Rady mieru. Radu mieru ako výboru nadradený orgán by mal v teréne v Gaze viesť bývalý bulharský minister obrany a osobitný vyslanec OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov.