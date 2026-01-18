Nedeľa18. január 2026, meniny má Bohdana, zajtra Mário, Sára, Zara

Šokujúce tvrdenie univerzitného lekára: Trump utrpel mozgovú príhodu! TOTO sú jeho dôkazy

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)
© Zoznam/rd

WASHINGTON - Otázky, ktoré sa v zákulisí americkej politiky šíria už mesiace, dostali nový impulz. Jeden z univerzitných profesorov verejne tvrdí, že správanie prezidenta Spojených štátov má medicínske vysvetlenie, o ktorom sa oficiálne mlčí.

Oficiálna verzia hovorí o banálnom probléme

Donald Trump sa v januári 2025 stal najstarším prezidentom v dejinách USA, keď bol inaugurovaný do funkcie. S pribúdajúcim vekom sa však čoraz častejšie objavujú otázky o jeho zdravotnej kondícii – najmä pre jeho verejné vystúpenia, výkyvy nálad a fyzické prejavy, ktoré si všímajú médiá aj odborníci.

Biely dom sa k týmto špekuláciám stavia zdržanlivo. Hovorkyňa Karoline Leavitt v reakcii na opakované otázky uviedla, že prezidentovi bola diagnostikovaná chronická žilová nedostatočnosť, pričom akékoľvek dohady o demencii či vážnych neurologických ochoreniach odmietla ako nepodložené.

Univerzitný profesor hovorí o inom scenári

Do verejnej diskusie však vstúpil Dr. Bruce Davidson, profesor humánnej medicíny na Washington State University, ktorý v podcaste The Court of History prezentoval vlastný názor na zdravotný stav prezidenta. V rozhovore so Sidney Blumenthalom a Seanom Wilentzom uviedol, že podľa neho existujú náznaky prekonanej mozgovej príhody.

Dr. Davidson zdôraznil, že ide o jeho odborný názor založený na verejne dostupných záznamoch, nie o oficiálnu diagnózu.

Chôdza, reč aj gestá ako predmet analýzy

Za podozrivé považuje lekár viacero detailov z prezidentových verejných vystúpení. Poukázal napríklad na zmenu chôdze, ktorú opisuje ako ťarbavú, ako aj na opakované gestá, pri ktorých si Trump ľavou rukou podopiera pravú, čo by podľa neho mohlo naznačovať slabosť alebo zhoršenú kontrolu končatiny.

Pozornosť vzbudila aj zmenená artikulácia reči, ktorá podľa Davidsona pôsobí menej zreteľne než v minulosti. Spomenul tiež epizódy výraznej dennej únavy, ktoré sú podľa neho typické u niektorých pacientov po mozgovej príhode.

Ako príklad uviedol videozáznam, na ktorom prezident schádza po schodisku lietadla Air Force One a pridržiava sa zábradlia ľavou rukou, hoci je pravák.

Názor lekára: možné postihnutie ľavej hemisféry

Podľa Davidsona by tieto prejavy mohli zodpovedať postihnutiu ľavej mozgovej hemisféry, ktorá riadi pravú polovicu tela a zahŕňa aj oblasti zodpovedné za reč.

„Pri mozgovej príhode dochádza k poškodeniu časti mozgového tkaniva. Ak je zasiahnutá oblasť spojená s rečou, následky môžu byť dlhodobé,“ vysvetlil v podcaste.

Zmeny správania ako možný dôsledok traumy

Profesor zároveň upozornil, že aj výrazné výkyvy nálad, impulzívnosť a výbuchy hnevu môžu byť u niektorých pacientov reakciou na extrémne stresujúcu, život ohrozujúcu udalosť.

Podľa jeho slov niektorí ľudia po takej skúsenosti zmenia životné priority, iní reagujú eufóriou či pocitom, že „už nemajú čo stratiť“. Opäť však zdôraznil, že ide o všeobecné pozorovania, nie o potvrdený opis prezidentovho stavu.

Aspirín ako ďalší bod špekulácií

Ako ďalší argument Davidson uviedol prezidentovo vlastné priznanie, že dlhodobo užíva vysokú dennú dávku aspirínu. Podľa neho dávka 325 miligramov denne skôr zodpovedá sekundárnej prevencii mozgovej príhody než bežnej ochrane srdca.

Aj v tomto prípade však ide len o interpretáciu, nie o dôkaz. Biely dom sa k tejto časti vyjadrení osobitne nevyjadril.

Bez potvrdenia, no s rastúcimi otázkami

Oficiálne lekárske správy o tom, že by Donald Trump prekonal mozgovú príhodu, zverejnené neboli. Tvrdenia univerzitného profesora tak zostávajú v rovine odborného názoru, ktorý vychádza z verejných prejavov a nepriamych indícií.

Diskusia o zdravotnej spôsobilosti prezidenta však zjavne neutícha – a s blížiacimi sa politickými rozhodnutiami bude zrejme ešte intenzívnejšia.

