Trump spúšťa druhú fázu mierového plánu: Oznámil sformovanie Rady mieru pre Gazu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil sformovanie tzv. Rady mieru pre Gazu, čo je kľúčový element druhej fázy Spojenými štátmi presadzovaného plánu pre ukončenie vojny na tomto palestínskom území. Informuje o tom agentúra AFP.
„Je mi veľkou cťou oznámiť, že bola vytvorená RADA MIERU. Členovia rady budú čoskoro oznámení, ale s istotou môžem povedať, že je to najväčšia a najprestížnejšia rada, aká kedy bola zriadená kedykoľvek a kdekoľvek. Ďakujem za vašu pozornosť venovanú tejto záležitosti!“ napísal Trump v príspevku na svojej sieti Truth Social. „Rada mieru“ je súčasťou Trumpovho 20-bodového mierového plánu pre Gazu, ktorý viedol k dohode o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri minulého roka. Jej predsedom má byť s najväčšou pravdepodobnosťou práve Trump.
Bude slúžiť ako medzinárodný dozorný orgán
Plán stanovuje, že rada bude slúžiť ako medzinárodný dozorný orgán, ktorý bude dohliadať na novú prechodnú palestínsku správu Gazy počas obdobia rekonštrukcie po prímerí. Vznik rady oznámil Trump len deň po tom, čo jeho vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff avizoval, že USA teraz pristúpia k implementácii druhej fázy mierového plánu jeho administratívy pre Gazu a oznámil tiež vznik 15-členného palestínskeho technokratického výboru, ktorý prevezme správu Gazy.
Witkoff v stredu neposkytol žiadne podrobnosti o novej prechodnej palestínskej správe a jej zložení. Egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí krátko predtým vyhlásil, že zainteresované strany „dosiahli konsenzus“ ohľadom zloženia 15-členného palestínskeho technokratického výboru. Jeho personálne zloženie nie je oficiálne známe. Podľa viacerých zdrojov agentúry Reuters má byť jeho predsedom bývalý námestník ministra dopravy Palestínskej samosprávy Alí Šaát. Radu mieru ako jemu nadradený orgán by mal v teréne v Gaze viesť bývalý bulharský minister obrany a osobitný vyslanec OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov.