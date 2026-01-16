Trump vyzdvihol Machadovú za to, že mu venovala svoju Nobelovu cenu za mier

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vyzdvihol vo štvrtok líderku venezuelskej opozície Maríu Corinu Machadovú za „nádherné“ gesto s Nobelovou cenou. Machadová predtým uviedla, že počas stretnutia v Bielom dome Trumpovi odovzdala svoju medailu Nobelovej ceny za mier„, informuje agentúra AFP.
Trump ocenil Machadovú za to, že mu odovzdala „Nobelovu cenu za mier za prácu, ktorú som vykonal“. „Je to úžasná žena, ktorá si toľkým prešla,“ napísal Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social a dodal, že odovzdanie medaily bolo zo strany Machadovej „takým nádherným gestom vzájomnej úcty“. Trump prijal Machadovú vo štvrtok v Bielom dome, pričom išlo o ich prvé osobné stretnutie a trvalo niečo viac než hodinu. Machadová po schôdzke reportérom povedala, že medailu svojej Nobelovej ceny za mier odovzdala Trumpovi. Na ich otázku, či ju americký prezident prijal, však neodpovedala.
Podľa agentúry AP mu cenu odovzdala na znak uznania Trumpovej oddanosti Venezuele. Trump po zásahu USA vo Venezuele, ktorý 3. januára viedol k zvrhnutiu a zajatiu dlhoročného tamojšieho prezidenta Nicolása Madura, vyhlásil, že s Machadovou neplánuje spolupracovať, pretože vo Venezuele podľa neho „nemá podporu ani rešpekt“. Miesto nej podporil Madurovu námestníčku a aktuálne dočasnú venezuelskú prezidentku Delcy Rodríguezovú.
V snahe udržať si Trumpovu priazeň 58-ročná Machadová už minulý týždeň avizovala, že sa s prezidentom USA podelí o svoju Nobelovu cenu za mier. Trump predtým naznačil, že by mu ju mohla dať, keď sa stretnú, pripomína AFP. Nórsky Nobelov výbor však v tejto súvislosti upozornil, že to nie je možné, a že cena je neprenosná. Po schôdzke s Trumpom sa Machadová pred Bielym domom stretla aj so svojimi stúpencami. „Buďte si istí, že sa na prezidenta Trumpa môžeme spoľahnúť, čo sa týka slobody Venezuely,“ povedala podľa agentúry DPA. Schôdzku s Trumpom označila za „veľmi dobrú“.
Dočasná venezuelská prezidentka sa neobáva diplomatickej konfrontácie s USA
Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová vo štvrtok uviedla, že jej vláda sa neobáva diplomatickej konfrontácie so Spojenými štátmi, ktoré 3. januára vojenským zásahom zvrhli jej predchodcu Nicolása Madura. Informuje o tom agentúra AFP. „Vieme, že sú veľmi silní. Vieme, že sú smrtiacou jadrovou mocnosťou... Nebojíme sa im čeliť diplomaticky, prostredníctvom politického dialógu,“ povedala Rodríguezová. Rodriguezová bola viceprezidentkou a hlasným spojencom zosadeného Madura, americký prezident Donald Trump však súhlasil so spoluprácou s ňou, pokiaľ jej vláda bude dodržiavať washingtonskú líniu – najmä pokiaľ ide o prístup k rozsiahlym ropným zdrojom Venezuely, píše AFP.
Dočasná prezidentka Venezuely vo štvrtok oznámila pripravovanú reformu legislatívy upravujúcej ropný sektor krajiny v rámci prehodnocovania vzťahov s Washingtonom. Rodríguezová parlamentu bez poskytnutia podrobností povedala, že reformy sa dotknú venezuelského tzv. antiblokačného zákona, ktorý poskytuje vláde nástroje na boj proti sankciám USA zavedeným od roku 2019. Trump od zvrhnutia Madura z 3. januára tvrdí, že Spojené štáty teraz kontrolujú Venezuelu a jej ropný sektor, ku ktorému požadoval neobmedzený prístup, pripomína francúzska agentúra.
Trump ju označil za „skvelého človeka“
V Madurovej neprítomnosti predniesla Rodriguezová v parlamente prejav o stave národa, za ktorý si vyslúžila hlasný potlesk. Zákonodarcom povedala, že požiadala Washington, aby prejavil „rešpekt k dôstojnosti“ Madura, ktorý v Spojených štátoch čelí obvineniam z obchodovania s drogami.
Rodríguezová v stredu telefonicky hovorila s Trumpom, ktorý ju označil za „skvelého človeka“. Trump na sociálnych sieťach uviedol, že s Rodríguezovou diskutovali o „mnohých témach“ vrátane ropy, nerastov, obchodu a národnej bezpečnosti. „Dosahujeme obrovský pokrok,“ povedal americký prezident. Svoj hovor s americkým lídrom opísala aktuálna venezuelská prezidentka ako „produktívny a zdvorilý“ a charakterizovaný „vzájomnou úctou“. Trump si podľa AFP doposiaľ držal chladný odstup od venezuelskej opozície, ktorá je všeobecne považovaná za víťaza prezidentských volieb v júli 2024, vo štvrtok sa však stretol s jej líderkou Mariou Corinou Machadovou na rokovaniach, ktoré Biely dom označil za „pozitívne“.