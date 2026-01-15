Turecko rokuje s Pakistanom a Saudskou Arábiou o obrannej aliancii

ANKARA - Turecko rokuje s Pakistanom a Saudskou Arábiou o pripojení sa k obrannej aliancii založenej týmito dvoma krajinami vlani v septembri, povedal vo štvrtok novinárom turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. Informuje o tom agentúra AFP.
„V súčasnosti o tom rokujeme, ale zatiaľ nebola podpísaná žiadna dohoda,“ uviedol Fidan. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan má podľa ministra „širšiu a komplexnejšiu víziu“ a jeho cieľom je vytvoriť väčšiu platformu.
Otázky okolo jadrových zbraní
Obranná dohoda medzi Pakistanom a Saudskou Arábiou vyvolala množstvo otázok, najmä ohľadom jadrových zbraní, keďže Islamabad ich niekoľko desiatok vlastní. Dohodu podpísali len niekoľko mesiacov po štvordňovom konflikte medzi Pakistanom a Indiou z mája minulého roka. Pri raketových a dronových útokoch či delostreleckej paľbe vtedy zahynulo na oboch stranách viac než 70 ľudí. Išlo o najhoršie bojové strety medzi týmito susediacimi krajinami vyzbrojenými jadrovými zbraňami od roku 1999.
Pakistan a India sa dlhodobo navzájom obviňujú z podpory militantov snažiacich sa o destabilizáciu situácie v oboch krajinách. Podľa pozorovateľov Saudská Arábia zohrala kľúčovú úlohu pri upokojení tohto konfliktu.