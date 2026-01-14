Dronový incident vyostruje vzťahy: Južná Kórea sľubuje potrestanie vinníkov, Sever žiada ospravedlnenie

SOUL - Wi Song-lak, hlavný poradca juhokórejského prezidenta I Če-mjonga, sa v stredu zaviazal potrestať každého, komu bude preukázaná zodpovednosť za nedávne údajné narušenie vzdušného priestoru Severnej Kórey dronom. Urobil tak aj v reakcii na žiadosť Pchjongjangu o ospravedlnenie. Informuje o tom správa agentúry AFP.
KĽDR cez víkend oznámila, že začiatkom januára zostrelila v blízkosti severokórejského mesta Käsong dron, ktorý preletel cez hranicu s Južnou Kóreou. Soul na to reagoval vyhlásením, že typ dronu zobrazený na fotografiách KĽDR jeho armáda nepoužíva. Sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong v utorok odmietla šancu na zlepšenie vzťahov so Soulom a od južného suseda požadovala ospravedlnenie za údajné narušenie vzdušného priestoru. Zároveň uviedla, že Severná Kórea považuje tento incident za vážnu provokáciu. Taktiež varovala, že za opakované porušenia Soul „zaplatí cenu, ktorú nebude môcť uniesť“.
Južná Kórea poprela akúkoľvek účasť, ale zároveň pripustila možnosť, že dron mohol byť ovládaný civilistami, čo v stredu zopakoval aj poradca pre národnú bezpečnosť Wi Song-lak. „Naše doterajšie zistenia naznačujú, že takúto operáciu nevykonala ani armáda, ani vláda,“ povedal Wi. „Zostáva nám teda prešetriť, či to mohol urobiť niekto z civilného sektora,“ dodal. Wi tiež poznamenal, že napriek kritike zo strany Pchjongjangu a jeho požiadavke na ospravedlnenie, Severná Kórea vyslala do Južnej Kórey niekoľko vlastných dronov. „Došlo k incidentom, pri ktorých ich drony spadli v blízkosti Modrého domu, a k ďalším, ktoré dosiahli Jongsan,“ povedal s odkazom na súčasné a bývalé sídla prezidentských úradov. „Aj to sú porušenia prímeria,“ zdôraznil. Juhokórejský prezident I Če-mjong nariadil spoločné vojensko-policajné vyšetrovanie tohto prípadu. Akékoľvek zapojenie civilistov by bolo „vážnym zločinom, ktorý ohrozuje mier na Kórejskom polostrove,“ varoval.