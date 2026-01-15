Poľsko nasadilo na rieky ľadoborce a vydalo výstrahy pred poľadovicou

VARŠAVA - Poľský Inštitút meteorológie a vodného hospodárstva (IMGW) vydal výstrahy prvého stupňa pred mrznúcimi zrážkami a poľadovicou pre Mazovské, Svätokrížske, Lubelské a Podkarpatské vojvodstvo. V platnosti zostávajú aj hydrologické výstrahy prvého a druhého stupňa pred rozvodnením riek. Vodohospodári nasadili ľadoborce na rieky Visla a Odra a jazerá.
Štátna vodohospodárska organizácia Wody Polskie vo štvrtok informovala, že záchranné zložky pokračujú v opatreniach na zaistenie hydrologickej bezpečnosti. V ústí rieky Visla aktuálne pracuje päť plavidiel, z toho tri zo strany Gdanskej zátoky pri Baltskom mori. Lode od utorka rozbíjajú ľad na dolnej Visle a Odre s cieľom znížiť riziko ľadových zátarasov.
Prioritou je podľa organizácie Wody Polskie odstránenie zvyškov ľadovej pokrývky na ústí rieky a následné pokračovanie prác proti prúdu. Na Odre zasahuje 13 poľských a nemeckých ľadoborcov, pričom po rozbití 23 kilometrov ľadu sa práce sústreďujú najmä na úseky Gryfino–Widuchowa.