Dopravu v Česku ochromila poľadovica: Vlaky meškajú, letisko obmedzilo prílety

PRAHA - Dopravu v Česku v utorok komplikuje počasie - zrážky v kombinácii s nízkymi teplotami vytvárali od noci poľadovicu, v dôsledku ktorej sú problémy v železničnej aj cestnej doprave naprieč Českom. Namrznuté povrchy situáciu komplikujú aj chodcom, záchranári už ošetrili desiatky ľudí so zlomeninami či úrazmi hlavy. V Prahe aktivovali tzv. traumaplán, ktorý by im mal pomôcť zefektívniť prevádzku.
Za dnešný deň bolo zatiaľ na českých cestách nahlásených už vyše sto nehôd, čo je podľa Riaditeľstva ciest a diaľnic (ŘSD) oveľa vyšší počet, než je bežné. Problémy boli aj na diaľniciach. V ranných hodinách bola zablokovaná D7 v smere do Nemecka a D8 na nemeckej strane, komplikácie boli hlásené aj z D1 a minimálne päť hodín bude podľa polície uzavretá diaľnica D5 medzi Prahou a Českými Budějovicami, kde sa zrazili dva kamióny.
Poľadovica značne komplikuje situáciu aj v železničnej doprave, a to najmä v okolí Prahy, no aj v ďalších častiach republiky. Vlaky mali najmä v skorých ranných hodinách výrazné meškania. Niektoré spoje boli pre nepriaznivé počasie odrieknuté, iné premávajú len v časti svojej trasy. „Námraza na trakčnom vedení a zamrznuté výhybky zásadne komplikujú premávku na odstavnej stanici Praha-Juh. Súpravy diaľkovej dopravy preto postupne vyťahujeme pomocou motorových lokomotív. V dôsledku toho vznikajú u diaľkových vlakov meškania v rozmedzí desiatok minút, niektoré spoje boli odrieknuté. Tieto meškania, prípadne odrieknutia vlakov ovplyvňujú obraty vlakov a následne sa premietajú aj do premávky ďalších nadväzujúcich spojov,“ uviedla hovorkyňa Českých dráh (ČD) Vanda Rajnochová.
Problémy ráno hlásilo tiež pražské letisko, ktoré vzhľadom na namŕzajúci dážď obmedzilo prílety, aby mohlo odmrazovať hlavnú dráhu a ďalšie komunikácie letiska a tiež miesta na státie pre lietadlá. Na sociálnej sieti X uviedlo, že obmedzenie príletov bude mať vplyv na meškania letov počas celého dňa. V dôsledku namrznutých povrchov sa v utorok stalo už mnoho úrazov. Pražskí záchranári oznámili, že z dôvodu extrémneho zaťaženia prevádzky aktivovali traumaplán. Najčastejšie ošetrovali zlomeniny, úrazy hlavy a chrbta.