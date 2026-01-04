Šok v obchodnom centre! Hádka sa zmenila na útok: Páchateľovi hrozí 20 rokov vo väzení

Ilustračné foto Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
HRADEC KRÁLOVÉ - Okresný súd v Hradci Králové sa dnes od 14.00 h zaoberá väzobným návrhom pre tridsaťdvaročného. Je obvinený z pokusu o vraždu. Páchateľ v piatok napadol v obchodnom centre o štyri roky mladšieho cudzinca a jednu svedkyňu zranil. O väzobnom pojednávaní ČTK informovala policajná hovorkyňa Andrea Muzikantová.
Incident sa odohral v OC Futurum v piatok navečer. Po hádke páchateľ podľa polície napadol 28-ročného cudzinca obuškom a potom kosačkou a zranil ho. Napadnutý sa bránil nožom a spôsobil páchateľovi tiež zranenia. Ublíženie na zdraví utrpela aj náhodná 25-ročná svedkyňa. Mužovi za skutok hrozí 20 rokov vo väzení.